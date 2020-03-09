Aon, Willis Towers Watson'u satın alıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aon, Willis Towers Watson'u satın alıyor - Son Dakika Ekonomi

Aon, Willis Towers Watson'u satın alıyor

6 saat önce

Merkezi İngiltere'de bulunan risk yönetim şirketi Aon, merkezi ABD'de olan danışmanlık, brokerlik ve iş çözümleri şirketi Willis Towers Watson'ı yaklaşık 30 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Aon, Willis Towers Watson'u satın alıyor, System.String[]

Merkezi İngiltere'de bulunan risk yönetim şirketi Aon, merkezi ABD'de olan danışmanlık, brokerlik ve iş çözümleri şirketi Willis Towers Watson'ı yaklaşık 30 milyar dolara satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Aon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşma kapsamında, Willis Towers Watson hissedarları her bir hisseleri için 1,08 Aon hissesi alacak.

Anlaşmanın tamamlanmasıyla mevcut Aon hissedarları şirketin yaklaşık yüzde 63'üne, Willis Towers Watson hissedarları ise yüzde 37'sine sahip olacak.

İki şirketin birleşmesiyle maliyetlerde 800 milyon dolarlık bir düşüş olması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aon Üst Yöneticisi (CEO) Greg Case, birleşmenin; müşterileri, ortaklar ve yatırımcılar da dahil olmak üzere paydaşlara daha iyi sonuçlar sunabilmek için yenilikçi bir platform sağlayacağını kaydetti.

Willis Towers Watson CEO'su John Haley de iki şirketin birleşmesinin risk ve sermaye alanlarında müşterilere daha iyi hizmet sunulması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de 2 Kongre üyesi kendilerini karantinaya aldı
Petrol fiyatlarındaki sert düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak Trump'tan petrol krizine ilişkin ilk yorum geldi Akkuyu'nun ilk reaktörü 2023'te devreye girecek

Son Dakika Haberleri
22:31 Eski bakanlardan Şevket Kazan hayatını kaybetti
22:31 Fransa Kültür Bakanı Riester koronavirüse yakalandı
22:24 On Numara çekildi (2)
22:16 Osman Kavala tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi
22:14 On Numara çekildi (1)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:07:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aon, Willis Towers Watson'u satın alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]