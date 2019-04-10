Aort Damarı Yırtılan Hastanın İmdadına Ambulans Helikopter Yetişti

Aort damarı yırtılan hastanın imdadına ambulans helikopter yetiştiSİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde aort damarı yırtılan hasta ambulans helikopter ile Sivas'a nakledildi.

Aort damarı yırtılan hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti



SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde aort damarı yırtılan hasta ambulans helikopter ile Sivas'a nakledildi.

Sivas'ın Divriği ilçesinde Y.P isimli 71 yaşındaki hastanın aort damarı yırtıldı. Divriği Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan hasta, hayatı tehlikesi bulunduğu için Sivas'tan kalkan hava ambulansı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine nakledildi. Hasta burada ameliyata alındı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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