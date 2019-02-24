Son Dakika Haberleri: Aort Damarı Yırtılan Polis, Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aort Damarı Yırtılan Polis, Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Görevli olduğu Afyonkarahir'da aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aort Damarı Yırtılan Polis, Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Görevli olduğu Afyonkarahir'da aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mehmet Emin Üzel (35), aort damarının yırtılması sonucu yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Uzel, memleketi Salihli'de akşam ezanı öncesinde kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığına defnedildi. Polis memuru Üzel'in Türk Bayrağına sarılı tabutuna gelen kızı Ayşin, babasının fotoğrafına öpüp, tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Hz.Ömer Camii'nde kılınan cenaze namazına Salihli Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, eski vekil Mazlum Nurlu, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 07:44 Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Murat Bardakçı: 8 Selçuklu Hükümdarının Kemiklerini Köpeklere Kaptırdık! İstanbul'da Başıboş Atlar Kar Altında Sığınacak Yer Aradı

Battal İlgezdi, Seçim Çalışmalarına Mola Verip Sokak Hayvanlarını Besledi Meteoroloji'den İstanbul'a Yeni Uyarı! Kar Gidiyor, Yağmur Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 21:18:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aort Damarı Yırtılan Polis, Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]