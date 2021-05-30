Aort kapağı daralan Filistinli hasta, İzmir'de Filistinli doktorun yaptığı operasyonla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Kalpten vücuda temiz kan götüren aort damarı kapağında daralma tespit edilen Filistinli hasta Haytham Mohtasıb, İzmir'de kendi vatandaşı olan doktorun müdahalesiyle yaşama tutundu.

El-Halil kentinde yaşayan bir çocuk babası 59 yaşındaki Mohtasıb, 6 ay önce rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından ülkesindeki hastaneye götürüldü.

Doktorlar yaptıkları kontrollerde Mohtasıb'ın kalbine temiz kan taşıyan aort damarının kapağında daralma olduğunu belirledi.

Mohtasıb'ın yakınları, doktorların önerdiği açık kalp ameliyatını, riskli olması nedeniyle kabul etmedi.

Türkiye'de tedavi olmaya karar veren Mohtasıb, 10 gün önce bir yakınının tavsiyesiyle İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesine başvurdu.

Hastanın durumuyla yakından ilgilenen Filistinli Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mohammed F.M. Abusharekh Mohtasıb, daralan aort kapağını anjiyo yöntemiyle tedavi etme kararı aldı.

Kapalı yöntemle genel anestezi kullanılmadan yapılan operasyonla Mohtasıb, yeniden sağlığına kavuştu.

"Filistin'de çaresiz kaldık"

Dr. Öğretim Üyesi Mohammed F.M. Abusharekh, AA muhabirine, Mohtasıb'ın kendilerine başvurduğunda hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi.

Açık kalp ameliyatının hastada hem sol hem de sağ kalp yetmezliği gelişmesi ve diyalize girmesi nedeniyle çok riskli olduğunu anlatan Abusharekh, "Sağlıklı kişilerde aort kapak alanı normalde 2 santimetrekareden fazladır. Hastamızda ise 0,6 santimetrekareydi. Bu durum kalp ile aort damarı arasındaki basınç farkını etkiliyordu. Bu durumu kalbin önünde engel varmış gibi düşünebilirsiniz. Yaşadığı sağlık sorununa bağlı olarak kalbin içindeki basınçlar artıyor. Kalbin kasılma gücü zayıflıyor. Kalbin hem sağında hem de solunda ciddi yetmezlikler vardı. Hastamızın akciğeri ve karın boşluğunda da ciddi oranda sıvı birikmesi vardı." diye konuştu.

Anjiyo yöntemiyle kasıktan girerek aort kapağını değiştirdikleri hastanın, operasyona kısa sürede yanıt verdiğini ve rahat bir nefes aldığını anlatan Abusharekh, "Kalbinin kasılma gücü operasyondan önce yüzde 20 iken aort kapağını kapalı yöntemle değiştirmemizin ardından kalbi normal kasılma gücüne geldi. Eğer anjiyo yöntemiyle zamanında müdahale etmeseydik hastamızı kaybedebilirdik. Artık sağlık durumu gayet iyi, taburcu edilmeye hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Haytham Mohtasıb da sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Filistin'de çaresiz kaldık. Yakınlarım beni tedavi olmam için Türkiye'ye getirdi. Zaten Türkiye her zaman Filistin'e destek oluyor. Ben de burada Filistinli bir hekimin uyguladığı tedavi yöntemiyle sağlığıma kavuştum. Hayat kalitem bir hayli yükseldi. Herkese teşekkür ederim." diye konuştu.