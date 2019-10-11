Son Dakika Haberleri: 'AOS' ile sağdan direksiyon otobüs pazarına talibiz'
Son Dakika Ekonomi 'AOS' ile sağdan direksiyon otobüs pazarına talibiz'

'AOS' ile sağdan direksiyon otobüs pazarına talibiz'

22 dakika önce

Yeni dönem için elektrikli otobüs üretimini artırma planları yapan Anadolu Isuzu, kendi markası AOS ile İngiltere ve İrlanda'ya ihracata başlıyor.

'AOS' ile sağdan direksiyon otobüs pazarına talibiz', System.String[]

Yeni dönem için elektrikli otobüs üretimini artırma planları yapan Anadolu Isuzu, kendi markası AOS ile İngiltere ve İrlanda'ya ihracata başlıyor. Anadolu Grubu'nu patronu Tuncay Özilhan, sağdan direksiyonlu ürünleri daha geniş pazarlara sunacaklarını ifade etti.

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:41 
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