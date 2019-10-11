'AOS' ile sağdan direksiyon otobüs pazarına talibiz'

Yeni dönem için elektrikli otobüs üretimini artırma planları yapan Anadolu Isuzu, kendi markası AOS ile İngiltere ve İrlanda'ya ihracata başlıyor. Anadolu Grubu'nu patronu Tuncay Özilhan, sağdan direksiyonlu ürünleri daha geniş pazarlara sunacaklarını ifade etti.