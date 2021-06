AOSB 15. Olağan Genel Kurulu yapıldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB) 15'nci Olağan Genel Kurulu, pandemi önlemleri kapsamında, maske mesafe ve hijyen kurallarıyla gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, geniş bir katılımla gerçekleşen genel kurulda; yatırımların kalitesini ve çeşitliliğini artırarak; iddiasını, yaptığı üretim ve yatırım gücüyle ortaya koyan bir OSB olma yolunda istikrarlı adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Sanayicinin halinden anlayan hizmet politikasıyla hareket ettiklerinin altını çizen Sütcü, AOSB'de önümüzdeki 30 yıl su sıkıntısı yaşanmayacağının da müjdesini verdi.

AOSB Seyhan Salonu'nda gerçekleştirilen 15. Olağan Genel Kurul'una, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile; başta sanayiciler olmak üzere, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Salahattin Onatça, Nedim Büyüknacar, Denetim Kurulu Üyeleri Hilal Atilla Aksöz, Mustafa Fidan ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar katıldı. Çoğunluğun sağlandığı Genel Kurul'da oy birliği ile Divan Başkanlığına, Adana Sanayi Odası Meclis Başkanı İsrafil Uçurum, Bölge sanayicilerinden Asım Gül ve Ergin Turan seçildi. Genel Kurulda 21 maddeden oluşan Genel Kurul Maddelerinin tamamı oy birliği ile kabul edildi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, 15. Olağan Genel Kurul'da yaptığı açılışı konuşmasına "Yönetim Kurulu olarak; her birimiz sanayici olmanın verdiği sorumlulukla sizlerin ihtiyaçları, beklentileri ve sorunlarının bilinciyle hareket ediyor, çözüm odaklı hizmet üretirken, bu hizmetlerin çeşitliliğini de artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sizlerin memnuniyetini sürekli kılmak adına var gücümüzle çalıştığımızı bilmenizi isteriz" sözleriyle başladı.

Elektrik, doğalgaz, kullanma suyu, atık su, yağmur suyu, yol yapım ve onarım hizmetleri, itfaiye teşkilatı ve hizmetleri gibi sanayicilere sunulan temel hizmetlerin etkili, ekonomik ve kaliteli şekilde sunulduğuna vurgu yapan Başkan Sütcü, "Diğer yandan da enerji verimliliği, Ar-Ge projelerinin hazırlanması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, girişimciliğin desteklenmesi, kümelenme faaliyetleri, ulusal ve uluslararası kaynaklara erişimin kolaylaştırılması gibi nitelikli hizmetlerimizi de siz değerli katılımcılarımıza ulaştırıyoruz" diye konuştu.

"Altyapımız güçlendiriyoruz"

Bölgedeki alt yapıların yenilendiğini, gerekli bakım ve onarımların yapılarak AOSB altyapısını güçlendirdiklerini söyleyen Başkan Sütcü, bu kapsamda 2020 yılı itibariyle 8 kilometre yolun altyapı revizyonu, 4.500 metre kullanma suyu hattı revizyonu, 4.000 metre Atık Su hattının revizyonu, 109 bin 800 metre yağmur suyu açık kanalında temizlik yapıldığını belirtti.

"Her projemizde çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir bir politika benimsiyor ve bu konuda her geçen gün çalışmalarımızı artırıyoruz" diyen Başkan Sütcü, bu kapsamda sıfır atık projesi ile sıfır atık belgesinin alındığı belirterek, "Sanayicilerimize de teknik ekibimiz tarafından sıfır atık belgelerini almaları üzerine gerekli süreçlerde destek sağladık. Bunun yanı sıra sıfır atık kutularını tüm katılımcılarımıza bedelsiz şekilde dağıttık" bilgisini verdikten sonra konuşmasına şöyle devam etti:

"Ayrıca, Atık Su Arıtma Tesisi Enerji Teşviki Geri Ödeme Belgesini de yeniledik. 2020 yılı içinde AOSB Evsel ve Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisine gelen yaklaşık 19 milyon m atık suyu, ilgili yönetmeliklere uygun olarak arıttık. Atık Su Arıtma Tesisi İyileştirme Yatırımları Projesine toplamda 19 milyon TL tutarında yatırım yaptık. Buradaki fiziksel arıtma ve çamursuzlaştırma üniteleri ile Atık Su Terfi Merkezlerinin kapasite artışı yatırımlarını tamamladık. 3 ay içerisinde söz konusu kapasite artışı projesini tamamlamış olacağız. Böylece tesisin kapasitesi yüzde 25 oranında artacak ve günlük 90 bin metreküp atık su arıtılabilir hale gelecektir."

"30 yıllık su ihtiyacını karşılayacağız"

2014-2018 yılları arasında yapımına başlayıp tamamladıkları proje ile kullanma suyu tesisinin kapasitesinin 3 katına çıkarılarak günlük 225 bin metreküp su arıtma kapasitesine erişildiğini belirten Başkan Sütcü, bölgenin 30 yıllık su ihtiyacının bu tesis ile karşılanabileceğini vurguladı.

Elektrik faaliyetlerinde ileri teknoloji ile sürdürülebilir bir altyapı gücü oluşturan AOSB'de sanayicilere sorunsuz ve eksiksiz hizmet sunuluyor. Scada sistemi vasıtasıyla elektrik dağıtım şebekesi ile an be an takibin yapıldığını söyleyen Başkan Sütcü, "24 saat SCADA sistemi ile izlemelerimizi yapıyor herhangi bir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde 7/24 takipte kalıyoruz. Siz sanayicilerimize en ileri hizmeti sunabilmek adına her türlü gelişmeyi takip ediyor çalışmalarımızda her zaman ileri teknolojiyi referans alıyoruz. Bu çerçevede de bugün geldiğimiz noktada arıza sayılarımızı en taban seviyeye indirirken, kayıp kaçak oranlarımızı da binde 3-4 seviyeleri gibi minimum düzeye çekmiş bulunmaktayız" dedi.

Yıllık elektrik, su ve doğalgaz tüketim verileri hakkında da bilgi paylaşımında bulunan Başkan Sütcü, bu konuda COVİD-19'un etkilerine de dikkat çekti. Sütcü, "Doğalgaz iyileştirme çalışmalarına verdiğimiz titiz önem neticesinde arıza sayılarında da büyük oranda düşüşler yakaladık. İyileşme oranını ise yüzde 20 seviyesine getirdik" dedi. Başkan Sütcü, Doğal Gaz Toptan Satış Lisansını alan ilk OSB olduklarına da vurgu yaptı.

"Boş parsel kalmadı, yoğun talep var"

Hem Bölgeden hem de bölge dışından sanayicilerden yoğun bir talep olduğunu belirten Başkan Sütcü, aktif olarak 1600 hektar üzerinde faaliyet gösteren bölgede boş sanayi parseli kalmadığını söyleyerek, "100 hektarlık genişleme alanımızda kamulaştırma davası açılan 18 adet parselden 13 tanesi neticelenmiştir ve 5 parsele ilişkin kamulaştırma dava sürecinin yıl içinde tamamlanmasını bekliyoruz. Daha önce başvurusunu yapmış olduğumuz ve Bakanlıkça da kabul edilerek 2020 Aralık ayında kesinleşen 600 hektarlık genişleme alanımızı da olabildiğince kısa sürede hazır hale getireceğiz" dedi.

Kesintisiz ve sorunsuz üretim imkanlarını hizmetinize sunabilmenin yanı sıra elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, peyzaj, çevre, güvenlik ve ulaşım gibi temel üretim donanımlarının tümüne sahip olan Adana OSB'de, sanayicilere Türkiye'nin en uygun fiyatlarıyla elektrik, su ve doğalgaz temin ettiklerini vurgulayan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, "İstişare kültürüne bağlı kalarak gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ve sunduğumuz hizmetlerin yanında bölgemizi geliştirecek, hizmet kalitemizi artıracak yenilikçi adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Sanayicilere 20 milyon liralık destek

AOSB bünyesinde 1 Ekim 2019'dan itibaren faaliyet gösteren Proje Destek Ofisi, üniversitelerle yapılan işbirlikleri ve kümelenme çalışmalarından da söz eden Başkan Sütcü, "Proje Destek Ofisimiz bugün önemli başarılara imza atmaktadır. Üniversite-sanayi işbirlikleri kapsamında bugün 4 üniversite ile protokol imzalanarak öğrencilere staj ve sonrasında istihdam alanı yaratılmakta, geleceğimizin mimarları olan gençlerimiz her anlamda desteklenmektedir. Diğer yandan ulusal ve uluslararası programlar aracılığıyla gerçekleştirilen Ar-Ge ve inovasyon projeleri, Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurulum ve sürdürme hizmetleri, KOSGEB ve Bakanlık kapsamında hibe proje ve destekleri konusunda hizmet prensibi ile bünyemizde çok başarılı çalışmaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda 2020 yılında sanayicilerimize 20 milyon TL tutarında destek verdik. Bu yıl ise hizmetlerimizin niteliğini daha da geliştirerek destek miktarımızı toplamda 2 kat daha artırmayı hedeflemekteyiz" dedi.

Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) projesi ile de KOBİ'lerde yeni ve enerji verimli motorların eskileriyle değiştirilmesini sağladıklarını belirten Sütcü, "Bu kapsamda bölgemizde 15 firma bu projeye başvurmuş ve toplam 1.2 milyon TL doğrudan destek ayrıca yaklaşık 400 bin TL de enerji etüd desteği alınmıştır" dedi.

Başkan Sütcü, pandemi döneminde eğitim faaliyetlerini de çevrimiçi platformlar aracılığıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek sanayiciler ve çalışanlarına eğitim desteği veren AOSB Akademi'de eğitimlerin aksatılmadan, düzenli olarak verildiğinin de altını çizdi.

"Geleceği, projelerimizle bugünden inşa ediyoruz"

Bu kapsamda Genel Kurul'daki konuşmasında projelerden bahseden Başkan Sütcü, "Bölgede yaklaşık 40 bin çalışana hizmet verecek olan Ç.Ü. Sağlık Merkezi Projemiz, yurtiçi ve yurtdışından gelen misafirlerin ve teknik elemanların OSB içinde ağırlanmasını sağlayacağımız Otel Projemiz, AOSB'ye ulaşım alternatiflerini artırarak trafiği rahatlatacak Otoban İkinci Bağlantı Kavşak Projesi, en az 20 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak TEİAŞ Şalt Merkezi Projesi, akademisyenlere yer tahsis edilecek ve projelerini geliştirecekleri Ar-Ge ve inovasyon odaklı her türlü projenin destekleneceği Kuluçka Merkezi Projesi, artan enerji ihtiyacını çevreci yöntemlerle karşılamak üzere hayata geçirilen GES Projesi, tam güvenli OSB anlayışımız çerçevesinde hayata geçirdiğimiz Mobese Merkezi Projemiz, AOSB'mizin çehresine yakışacak tasarımdaki Giriş Tagı Projemiz, tam kapasite hizmet anlayışını İtfaiye Merkezi Projesi ile taçlandırdığımız İtfaiye Merkezi Projemiz ve genişletilen itfaiye araç filomuzla sizlerin de şahit olduğu üzere bugün güçlü bir proje ağı oluşturduk. Siz kıymetli sanayicilerimiz için ve bugün burada büyük bir OSB ailesi olarak geleceğe emin adımlarla ilerlemek için projelerimizi artırarak geliştiriyor, geleceğe hazırlanırken diğer yandan da geleceği sizlerle birlikte hazırlayıp büyük bir özveri ile inşa ediyoruz" dedi.

Kurulda aynı zamanda İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı 2020 yılı "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinden 6'sı Adana merkezli olmak üzere toplamda 17 firmanın yer aldığı bilgisini paylaşan Başkan Sütcü, pandeminin zorlu günlerinde bile önemli başarılara imza atan firmaları tebrik ederek daha fazlasını yapabilecek gücün olduğunun da altını çizdi. - ADANA