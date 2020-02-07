AOSB 8. Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor AOSB 8. Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

AOSB 8. Futbol Turnuvası başladı

7 saat önce

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl "Mehmetçik" anısına gerçekleştirilen Futbol Turnuvası'nın 8'ncisi başladı.

AOSB 8. Futbol Turnuvası başladı, System.String[]

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl "Mehmetçik" anısına gerçekleştirilen Futbol Turnuvası'nın 8'ncisi başladı.


Bölge sanayicileri ile çalışanlarının buluşmasını, kaynaşmasını ve motivasyonlarını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvanın Huzurevleri Mahallesindeki Park Arena Halı Sahası'nda gerçekleştirildi.


Sporun özellikle futbolun birleştirici yönleri ön planda tutularak gerçekleştirilen turnuvanın ilk hafta karşılaşmalarına sanayiciler ve çalışanlarının yanı sıra aileleri de katılarak oyunculara tribünlerden yaptıkları tezahüratlarla moral ve motivasyon sağladı.


Turnuvanın ilk hafta sonuçları şöyle:


AFAD - Tat Nişasta: 3-1, Rayvag Vagon - Adana M.M.O: 3-7, Ulusoy Tekstil - Toros Kumaş: 5-1, Eksoy - Amylum Nişasta: 2-6, Oğuz Tekstil - Sarten Ambalaj: 6-2, Bilici Yatırım - Geta Tarım: 2-2, Kimtex - Ares Isı: 3-4, Ako Mermer - Barış Teknoloji: 7-3,


Teknoloji Koleji - Ankutsan: 4-8, Yurtiçi Kargo - Tezkim: 7-1, Teknopark - Santa Yalıtım 6-1, Kastamonu Entegre - Abdioğulları Plastik: 1-1, Beta Gıda - Atlas Denim: 0-5, AOSB - Aslanbaş Çivi: 2-0, BCN Tekstil - Kimsoy: 1-1, Ertar Kimya - Zahit Alüminyum: 5-8 - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
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