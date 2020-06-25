AOSB Akademi'de dijital eğitim devam ediyor - Son Dakika

AOSB Akademi'de dijital eğitim devam ediyor

Endüstri Mühendisi, İnsan Kaynakları Yöneticiliği konusunda NATO'dan ödül alan ve ICF akreditasyonlu "Profesyonel Yönetici Koçu" unvanına sahip Ruhan Maral, "Başarı konusunda diploma, deneyim ve mesleki eğitimden daha etkili bir şey varsa o da duygusal dayanıklılıktır" dedi.

Endüstri Mühendisi, İnsan Kaynakları Yöneticiliği konusunda NATO'dan ödül alan ve ICF akreditasyonlu "Profesyonel Yönetici Koçu" unvanına sahip Ruhan Maral, "Başarı konusunda diploma, deneyim ve mesleki eğitimden daha etkili bir şey varsa o da duygusal dayanıklılıktır" dedi.

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Adana Organize Sanayi AOSB Bölge Müdürlüğü tarafından sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi'de korona virüs önlemleri kapsamında eğitimler dijital ortamda gerçekleşiyor. Dünyada etkisini gösteren Covid - 19 salgını sebebi ile oluşturulan online eğitim sistemi altyapısı ile "Duygusal Dayanıklılık (Resilience)" konulu seminer veren Ruhan Maral, katılımcılara büyük moral ve motivasyon sağladı.


Endüstri Mühendisi, İnsan Kaynakları Yöneticiliği konusunda NATO'dan ödül alan ve ICF akreditasyonlu "Profesyonel Yönetici Koçu" unvanına sahip Ruhan Maral, konuşmasını, "Büyük stres ve değişim dönemlerinde güçlü olma ve ayakta kalma becerisi" olarak tanımlanan "Duygusal Dayanıklılık" konusunda yoğunlaştırdı.


Korona virüs ile birlikte günümüzün yeni yaşam tarzına uyum sağlamaya ilişkin çok değerli bilgiler paylaşan Maral, kişinin duygusal dayanıklılığa neden ihtiyacı olduğunu yaşanmış örnekleriyle anlattı. İnsanların kötü durumda neler yaşadıklarının altını çizen Maral, şu günlerde herkesin merak ettiği "Yeni felaketlere hazır mıyız?" sorusuna da dikkati çekti.


Ünlü düşünürlerin sözleriyle de zenginleştirdiği sunumunda, kişinin en büyük yeteneğinin zorluklara uyum sağlama becerisi olduğunun altını çizen Ruhan Maral, "Seni en güçlü yapan en zor günlerindir. Başarı konusunda diploma, deneyim ve mesleki eğitimden daha etkili bir şey varsa o da duygusal dayanıklılıktır" dedi.


Gerçeği kabul etmek, bilmek anlamak ve kontrol edebilmenin önemine dikkati çeken Maral, gerçekçi olmayan iyimserliğin sonunun ise hayal kırıklığı olacağına vurgu yaptı. Korkunun en büyük zararının ise karar verme özgürlüğünü kişinin elinden alması olduğunu belirten Maral, "En korkulu anlarda bile ümidini kırma. Unutma ki en lezzetli ilik, en sert kemikten çıkar. Zorlanan her sınır kendini aşan bir şeylerin de habercisidir" dedi.


Lokum testi


Başarıyı etkileyen etmenlerin sadece günümüzde değil, yıllardır merak edilen bir konu olduğunu belirten Maral, bunu bir örnekle de anlattığı konuşmasında, şunları kaydetti:


"1970'te Stanford Üniversitesi psikoloji Profesörü Walter Mischel ilginç bir deney yapıyor. Araştırmacı, deneye katılan çocuğu odada lokum gibi bir ödülle birlikte yalnız bırakacağını; eğer yalnız kaldığı süre boyunca ödülü yemeyip beklerse döndüğünde kendisine bir değil iki lokum vereceğini söyler. Çocuğa sunulan diğer seçenek ise çocuğun bu 'acıya' son vermek üzere zili çalması, araştırmacının geri dönmesi ve böylece çocuğun lokumu afiyetle yemesidir. Fakat bunu tercih ederse çocuk yalnızca bir ödül alabilecektir. Araştırma, çocuk daha küçükken uygulanarak sonrasında, zevki erteleyenler ve ertelemeyenler arasındaki akademik başarı durumunu inceliyor. Sonuç çarpıcı. Testi geçerek alacağı zevki erteleyebilen çocuklar erteleyemeyenlere göre akademik açıdan daha başarılı ve sınavlarda daha yüksek skor alıyorlar. Madde-alkol bağımlılık riskleri daha az, ebeveynlerinin gözlemlerine göre sosyal becerileri çok daha iyi."


Konuşmasının son bölümünde, "Sizi korkutan her deneyim size güç, cesaret ve güven kazandırır. Kendinize ben bu dehşeti yaşadım. Bundan sonra gelecek şeylere hazırım dersiniz" önerisinde bulunan Ruhan Maral, Akşemsettin'in, "Hayat, mücadelen kadardır. ya sen şartlara teslim olursun ya da şartlar sana teslim olur" sözünü anımsattı.


Ruhan Maral, eğitim seminerini, "Korkularınızdan büyük değerlerinizle yaşamanız dileğiyle" temennisinde bulunarak sonlandırdı. - ADANA

Koronavirüs, Adana, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 08:43 Kaynak: İHA

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