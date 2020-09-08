AOSB Akademi'de "İş yerlerinde Covid-19 Yönetimi" eğitimi - Son Dakika

Dr. Barış Güzel, dünyada etkisini hızla sürdüren korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında, Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nce, sanayicileri ve çalışanlarını bilgilendirmek amacıyla düzenlenen seminerde virüsten korunmak için önemli bilgiler paylaştı.

Güzel, seminerde; Covid-19'u Kısaca Tanıma, İşyerinde Covid-19 Pandemi Önlemleri, İş yerinde Olası Covid-19 Vakasında Yaklaşımlar, İş yerinde Tanısı Konmuş Covid-19 Vakası Durumunda Yaklaşımlar, Yakın Temas ve Temas Tanımları konularında yoğunlaştı.

Virüsün bakteriden farklı özellikleri olduğundan söz eden Dr. Barış Güzel, "Bakteriler çoğunlukla bağımsız yaşayan tek hücreli canlılar olmakla birlikte, bir konağa ihtiyaç duyanları da vardır. Bakteriler hemen hemen her yerde yaşayabilir. Virüsler ise canlı hücreden bağımsız yaşayamaz. Yani virüsün çoğalması için canlı hücre gereklidir" dedi.

Hayvanlardan insanlara geçtiği düşünülen korona virüsün bulaşma ve esas olarak damlacık yolu ile geçmekle birlikte ayrıca virüs içeren yüzeylere dokunma ve sırasında ellerin ağız, burun ve göz mukozasına teması ile geçtiğini vurgulayan Dr. Barış Güzel, 3 milyon virüsün bir pirinç tanesi kadar olduğunu ifade etti.

Dr. Güzel, "Hastalığın bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemekte, bulaştırıcılığın hasta şikayetleri başladığı dönemden 1-2 gün (48 Saat) öncesinden başlayarak, sonrası 14. güne kadar devam edebildiği ifade edilmektedir. Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı ve ishal hastalığın bilinen belirtileridir" dedi.

Hastalığın hedef organlarının ise akciğer, zatürre, solunum yetmezliği, enfeksiyona bağlı organ yetmezlikleri olduğuna dikkati çeken Dr. Barış Güzel, "önlemek ödemekten ucuz" uyarısında bulundu.

Dr. Güzel, virüsten korunmak için iş yerlerinde alınması gereken önlemlerden de söz ederek, şunları kaydetti:

"Servisler her sefer öncesi dezenfekte edilmeli, binmeden 20 dakika önce tüm pencereler açılarak havalandırılmalı, mümkünse servis güzergahları çalışanların toplu taşımaya binmeden gelebilecekleri şekilde ayarlanmalı. Serviste bulunan çalışanlardan bir sorumlu belirlenmeli. Sorumlu kişi servise binen tüm çalışanların ateş ölçümünü (37,5 ve üzeri) yapıp şikayetleri (halsizlik, nefes darlığı, kas ağrıları vb.) sorgulamalı. Çalışan servise binerken servis girişindeki dezenfektanla elleri dezenfekte etmeli. Ayrıca inerken de aynı işlemi tekrarlanmalı. Çalışanların vardiya giriş ve çıkış saatlerinde 1,5 metre sosyal mesafenin uygulanabilmesi için servis giriş ve çıkış saatlerine düzenleme yapmak gerekmektedir Çalışanların işletme içine girişlerinde göz/ parmak okuyucu sistem ile turnikeler kaldırılmalı yerine kart ile geçiş sistemi ile giriş/çıkış bilgileri alınmalıdır. Tüm çalışanların vardiya giriş öncesi Kontrol formunun kapıda görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Korona virüs (Covid-19) ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren afiş, bilgilendirme yazıları ile kuralları çalışanın iş yerine girişinde/ateş ölçüm noktasından geçerken görebileceği şekilde asılmalı. İşe girişte şüpheli Covid-19 hastası belirleme hususlarından biri veya birden fazlası evet ise ve/veya ateş 37,5 derece üzeri ise çalışan iş yerine alınmamalı. Tesis binası dışında bir karantina (izolasyon odası) alanı var ise talimatlara uygun şekilde oraya alınmalı. İş yeri sağlık personeli tarafından ön muayenesinin yapılması sonucu alınan karara göre talimatlarda tanımlanan şekilde sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir."

Dr. Güzel, Covid - 19 testi pozitif çıkan çalışanın tedavisi sonrası tekrar iş yerine dönebilmesi için hastaneden alınmış çalışabilir belgesi ve işyeri hekiminin kanaatinin olması gerektiğini sözlerine ekledi. - ADANA