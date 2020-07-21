AOSB Akademi'de, KOSGEB'in KOBİ destekleri anlatıldı - Son Dakika

AOSB Akademi'de, KOSGEB'in KOBİ destekleri anlatıldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, sanayiciler ve çalışanlarını Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) verilen destekler konusunda bilgilendirildi.

AOSB Akademi'de, KOSGEB'in KOBİ destekleri anlatıldı, System.String[]

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, sanayiciler ve çalışanlarını Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere (KOBİ) verilen destekler konusunda bilgilendirildi.


Sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi'de koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan online eğitim sistemi altyapısı ile verilen eğitimde; AOSB KOSGEB Temsilcisi ve Proje Uzmanı Özlem Sakık, KOSGEB İşletme Destek Programı'nın amacının küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması, markalaşması, uluslararası iş geliştirmesi, ekonomideki paylarının artırılması, eğitimler ile kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu bildirdi.


Özlem Sakık, İşletme Geliştirme Destek Programı, Yurtdışı Pazar Destek Programı, Kobigel Destek Programı ve Kobi Teknoyatırım Destek Programı konularında ayrıntılı bilgiler paylaştı.


Sakık, İşletme Geliştirme Destek Programı'ndan söz ederken, bu desteğin amacının KOBİ'lerin kapasitelerinin geliştirilmesi, kurumsallaşma pay ve düzeylerinin artırılması, rekabet güçlerinin geliştirilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu söyledi. Destek süresinin iki yıl olduğunu vurgulayan Sakık, destek verilen alanların ise yurtiçi fuar, yurtdışı iş gezisi, nitelikli eleman, tasarım, sınai mülkiyet hakları, belgelendirme, test ve analizi, enerji verimli motorların değişimi ve bağımsız değerlendirme desteğinden oluştuğunu söyledi.


Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB veri tabanında yer alması koşulu arandığını belirten Sakık, "Ayrıca işletmelerin KOBİ Bilgi beyannamesinin güncel olması gerekir. Bu işletmeler ilgili KOSGEB merkezine başvurusunu yapar ve başvurusu kabul edilen işletmelerden taahhütname alınır. Başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir" dedi.


Yurt dışı pazar destek programı


KOSGEB'in "Yurt Dışı Destek Programı"nın amacının ise, KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını artırmak, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, ihracata ve E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak olduğunu bildirdi. Sakık, proje süresinin en az 8 ay, en fazla 24 ay, destek üst limiti 300 bin TL ve destek oranının yüzde 70 geri ödemesiz yüzde 30 geri ödemeli olduğunu bildirdi.


KOBİ Teknoyatırım Destek Programı


Özlem Sakık, KOBİ Tekno Yatırım Destek Programı'nın amacının ise Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak, orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemek olduğunu ifade etti. Sakık, üst limiti 6 milyon TL olan destek süresinin en az 8 ay, en çok 36 ay olduğunu vurguladı.


Kobigel- Kobi Gelişim Destek Programı


KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı'ndan da söz eden Özlem Sakık, "Bu programın amacı; ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ'lerin ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla hazırlayacakları projelerin 1 milyon TL'ye kadar desteklenmesidir" dedi.


Sakık, eğitimin sonunda katılımcıların sorularını yine online sistem üzerinden yanıtladı. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 10:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AOSB Akademi'de, KOSGEB'in KOBİ destekleri anlatıldı - Son Dakika Ekonomi
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