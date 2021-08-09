AOSB, Ar-Ge ve tasarım kültürünün öncülüğünü yapıyor

Adana Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde, Ar-Ge/Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, iş birliğini güçlendirmek, yeni fikirlerin ortaya çıkmasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve bölgede öne çıkan projelerin sayısının artırılmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Ar-Ge/Tasarım İstişare Kurulu'nun (AGTM) bünyesinde yer alan firmalar TEMSA'da bir araya geldi.

AGTM İstişare Kurulu toplantısına, TEMSA firması adına Ar-Ge ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Caner Sevginer, AR-GE Grup Müdürü Murat Demirdüzen, AR-GE Mühendisi Nihan Cin ve AR-GE Uzmanı Gülfidan Berber ev sahipliği yaptı.

İlk olarak TEMSA'nın showroom kısmında gerçekleşen toplantıda, TEMSA firması AR-GE Bölüm Müdürü Serkan Mezarcıöz yaptığı sunumda, firmanın genel yapısını, ürettiği araçları ve AR-GE merkezinin çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Toplantıda, AOSB içerisinde AR-GE ve Tasarım Merkezi bulunan firmalarla TEMSA firması arasında oluşabilecek iş birlikleri, AR-GE ve Tasarım Merkezleri'nin işlevsel süreçlerinin nasıl geliştirilebileceği ve sayılarının nasıl artırılabileceği, üniversite-sanayi iş birlikleri konusunda proje sayılarının artırılması, sektörel bazlı devlet desteği olan projelerin detayları ve hazırlık süreçleri, ulusal ve uluslararası projeler üzerine çalışılması gibi konularda karşılıklı istişarede bulunuldu.

Sunumun ardından tüm katılımcılar, TEMSA'nın ürettiği MD9 ELECTRICITY Model yüzde 100 elektrik enerjisi ile çalışan otobüsle kısa bir tesis turu yaptılar.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, misafirperverlikleri için tüm katılımcılar adına TEMSA firması yetkililerine teşekkür etti. - ADANA