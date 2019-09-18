AOSB'de "Ar-Ge teknoloji yönetimi" programı devam ediyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğünce sanayiciler ve çalışanlarına yönelik düzenlenen "AR-GE Teknoloji Yönetimi" programı kapsamında, "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Yönetimi" konulu eğitim düzenlendi.



AOSB Bölge Müdürlüğü Ceyhan Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde Doktor Öğretim Üyesi Serhat Eskiyörük, marka, patent, endüstriyel tasarım haklarının tescille koruma altına alınmasının yanı sıra fikri ve sınai mülkiyet haklarının etkin yönetimi konusunda detaylı bilgiler verdi.



Fikri mülkiyet hukukunun; telif hakları olarak da bilinen fikir ve sanat eserleri ve sınai mülkiyet hakları seklinde iki ana kategoriye ayrıldığını ifade eden Eskiyörük, "Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Buna karşılık patent, faydalı model, marka ve tasarım gibi sınai mülkiyet kategorisinde yer alan haklar Türk Patent Enstitüsü (TPE) gibi bir idari kurumda tescil ettirilmelidir" dedi.



Sınai hakların; sanayi ve teknolojiyi ilgilendiren alanlardaki patentleri, markaları ve tasarımları kapsadığını, Fikri hakların ise edebiyat, sanat, müzik, mimari gibi telif hakları olarak adlandırılan alana dahil olduğunu ifade eden Eskiyörük, özetle şu bilgileri verdi:



"Patent ve faydalı model başvurularında koruma suresi boyunca yıllık yenileme ücretleri ödenmek zorundadır. Aksi durumda başvuru geçersiz sayılmaktadır. Teknolojitransferi.gov.tr platformu buluş sahiplerinin buluşlarını tanıtabileceği, sahip oldukları teknolojiyi lisanslayabileceği ya da devir işlemlerini gerçekleştirebileceği bir oluşumdur. Buluş ifşa edildikten sonraki 12 ay içerisinde Patent başvurusunun yapılması gerekir. Türkiye, ABD ve Japonya gibi bazı ülkelerde buluşun acele ya da tedbirsiz yayın sonuçlarının buluşa ilişkin yeniliği etkilememesi için başvuru/buluş sahibine 'hoşgörü süresi' adı verilen belirli bir sure tanınmaktadır. Türkiye için bu sure 12 aydır. Fikri Mülkiyeti düzenleyen kanun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma; Sınai Mülkiyeti ilgilendiren kanunlar olarak ise 556 sayılı Markalar, 554 sayılı Tasarımlar, 551 sayılı Patent kararnameleri bulunmaktadır."



"Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları" konusundaki tüm başvuru ve yasal süreçler hakkında detaylı bilgiler veren Eskiyörük, katılımcıların sorularını da yanıtladı. - ADANA