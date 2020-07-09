AOSB'de "AR-GE teşvikleri eğitimi" - Son Dakika

AOSB'de "AR-GE teşvikleri eğitimi"

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi'de korona virüs önlemleri kapsamında oluşturulan online eğitim sistemi altyapısı ile "AR-GE Teşvikleri" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi'de korona virüs önlemleri kapsamında oluşturulan online eğitim sistemi altyapısı ile "AR-GE Teşvikleri" konulu eğitim semineri düzenlendi.

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Firmaların ağır iş yüklerinin yanı sıra globalleşen sanayi düzeninde devlet desteklerinden yararlanması, AR-GE ve yeni tasarımlar ile ürün kataloglarını geliştirmeleri zorunluluk haline geldi. Bu kapsamda hizmet veren AOSB Proje Ofisi, bölgede faaliyet gösteren firmaların ağır iş yüklerinin yanında bu projelerde zorlanmamaları için profesyonel ekiple destek sunuyor.


Korona virüs önlemleri kapsamında oluşturulan online eğitim sistemi altyapısı ile gerçekleştirilen webinar serilerinin konusu bu kez AR-GE Teşvikleri oldu. AOSB Proje Uzmanı Sinan Örenç tarafından verilen eğitimde, KOSGEB AR-GE projelerinin tanıtımı ve yazımı, TÜBİTAK AR-GE projelerinin tanıtımı ve yazımı ile AR-GE/Tasarım merkezlerinin tanıtımı konularına yer verildi.


Sinan Örenç, AR-GE'nin tanıtımını yaparak başladığı konuşmasında, "AR-GE, toplumun kültürel, teknolojik bilgi hazinesini geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmaların bütünüdür. Günümüzde ülke ekonomisine katkı sağlayan en önemli konulardan biri "Know-How" olarak bilinen, donanıma ve bilgiye sahip olmaktır. Ülkemizde teknolojiye yön veren bilgi ve yöntemlerin gelişimi de AR-GE çalışmalarına bağlıdır" dedi.


Örenç, "TÜBİTAK Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı" konusunda bilgi verirken, "Bu program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların AR-GE projelerinin uygun bulunan proje harcamalarının en fazla yüzde 60, KOBİ'lerin proje harcamalarına da yüzde 75 oranında hibe destek sağlanması öngörülmektedir. Programa başvuruda bulunacak projelerin destek süresinde ve proje bütçelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır" diye konuştu.


TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P.D.P. ile de çeşitli destekler sağlandığını belirten Örenç, "Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ'ler için yüzde 75 oranında geri ödemesiz destek verilmektedir" bilgilendirmesinde bulundu.


Örenç, Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı detaylarına da dikkati çekerek, "Belirtilen amaçlarla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye'de kuracağı AR-GE laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz olarak desteklenecektir. Bir takvim yılındaki destek tutarı 10 milyon TL'yi geçmemektedir" dedi.


Örenç, Siparişe Dayalı AR-GE Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı hakkında bilgi verirken, şöyle devam etti:


"Proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır. Proje: Ürün/süreç geliştirme ve Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır. Ürün/süreç geliştirme aşaması en fazla 24 aydır. Ticarileşme süresi ise sabit 24 ay olacaktır."


Örenç, AR-GE Tasarım Merkezi Programının amacının ise teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, AR-GE'ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, AR-GE personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını sağlamak ve teşvik etmek olduğunu sözlerine ekledi. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Koronavirüs, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AOSB'de 'AR-GE teşvikleri eğitimi' - Son Dakika Ekonomi
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