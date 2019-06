AOSB'de E-Ticaret Zirvesi

İdeasoft İş Ortaklıkları Müdürü Eray Cemal Şentürk, Türkiye 'nin 51 milyon aktif sosyal medya kullanıcısıyla, sosyal medya kullanımında Avrupa 2'incisi, sosyal medya da geçirilen zamanda Avrupa 1'incisi olduğunu söyledi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde, AOSB Akademi eğitimleri kapsamında, E-Ticaret Zirvesi düzenlendi.



AOSB Seyhan Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime konuşmacı olarak, İdeasoft İş Ortaklıkları Müdürü Eray Cemal Şentürk ve Çukurova Bilişim Teknolojieri Eğitim ve Araştırma Derneği (ÇUBİTED) Başkan Yardımcısı Andaç Yakın katıldı.



Sanayicilerin, yöneticilerin, bölge çalışanlarının ve çevre illerden e-ticaretin inceliklerini öğrenmek için gelen konukların katılım gösterdiği eğitimde, "Dijital Pazarlama Yöntemleri", "Dijital Tüketicinin Yolculuğu", "Rakamlarla E-Ticaret Sektörü" konuları hakkında bilgi verildi.



"Her 100 kişiden 64'ü bir ürün almadan online kanallardan araştırma yapıyor"



Eray Cemal Şentürk sunumunda, Türkiye'nin internet kullanımı alışkanlıklarına yönelik açıklamalarda bulundu. Şentürk, Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) e-ticaret raporlarına göre, Türkiye'de 2010 yılında 8.5 milyon internet kullanıcısının yüzde 6'sının akıllı telefon kullandığını, 2019 yılının ilk çeyreğinde 68.9 milyon kullanıcının yüzde 67'sinin akıllı telefon kullandığının açıklandığını kaydetti.



Türkiye'de akıllı telefon kullananların her 13 dakikada bir telefonunu kontrol ettiğini, bu rakamın Rusya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelere nazaran neredeyse iki katı olduğunu ifade eden Şentürk, "Türkiye'de her 100 kişiden 84'ü bir ürünü almadan önce araştırma yapıyor, yine her 100 kişiden 64'ü araştırmalarını online kanallardan yapıyor. Mobilden araştırma yapan tüketicilerin ise yüzde 75'i ertesi gün bir mağazaya gidiyor. Google Tüketici Barometresi tarafından 2018 yılında açıklanan bu rakamlar bize, e-ticaretin önemini bir kez daha rakamlarla kanıtlıyor" dedi.



Neden e-ticaret yapmalıyız?



Şentürk, son yıllarda birçok kişinin "Neden e-ticaret yapmalıyız" sorusunun cevabını aradığını dile getirerek şunları kaydetti:



"Rakamlar her şeyi ifade ediyor. TÜSİAD ve Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) hazırladığı verilere göre; 81 milyonluk Türkiye nüfusunun 54 milyonu internet kullanıcısı, 51 milyonu aktif sosyal medya kullanıcısı, 31 milyonu akıllı telefon kullanıcısı. Türkiye'de 147 milyon banka kartı ve 66 milyon kredi kartı aktif durumda. Yanı sıra, Türkiye sosyal medya kullanımında Avrupa 2'incisi, sosyal medya da geçirilen zamanda Avrupa 1'incisi. 16.500 e-ticaret sitesi var ve Türkiye, mobilden satın alma yüzdesinin en yüksek olduğu ülke. Tüm bu rakamları birleştirdiğimizde ortaya 59.6 milyar TL'lik e-ticaret hacmi ortaya çıkıyor. Böylesine büyük bir hacim 'Neden e-ticaret yapmalıyız?' sorusuna verilebilecek en net cevaptır."



"2018 yılı toplam e-ticaret hacmi 59.9 milyar TL"



Türkiye'de e-ticaret hacminin 4 yılda 41 milyar TL artış gösterdiğinin altını çizen Eray Cemal Şentürk, 2014 yılında 18.9 milyar TL olan e-ticaret hacminin, 2018 yılında 59.9 milyar TL'ye ulaştığını belirtti. Şentürk, " 2014 yılında online seyahat 6.8 milyarlık hacimle pazarda ilk sırada yerini aldı. Klasik perakende 6.4 milyar TL ile 2'inci, online perakende 3.6 milyar TL ile 3'üncü, online bahis ise 2.1 milyar TL ile 4'üncü sırada yer aldı. 2018 yılında ise online perakende 20.8 milyar TL ile 1'inci, online seyahat 22 milyar TL ile 2'inci, klasik perakende 10.7 milyar TL ile 3'üncü, online bahis ise 5.5 milyar TL ile 4'üncü olarak değişiklik gösterdi" şeklinde konuştu.



E-ticaret için ne gerekli?



Türkiye'de e-ticaretten daha hızlı büyüyen ikinci bir sektör olmadığını vurgulayan Şentürk, e-ticareti başarılı sürdürmek için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:



"E-ticaret yapabilmek için güvenli ve düzgün çalışan bir alt yapıya sahip olmanız gerekir. Domain- web adresi, hosting barındırma, SSL-güvenlik sertifikası, back up- yedekleme hususlarına dikkat edilmeli. Aynı zamanda, esnek ve güncel bir yazılım kullanılmalı. E-ticaret sisteminiz bir çok farklı sistemle haberleşmeli ve bunu sürekli geliştirmeli. Alternatif pazarlarda ürünlerinizi sergilemeli ve tüm siparişlerinizi tek bir panelden yönetebilmelisiniz."



"Teknoloji endeksi yüksek firmalar hızlı büyür"



Sunumunun sonunda, e-ticaretin inceliklerini özetleyen Şentürk, "Oyunun kuralları değişti, pazarlama yöntemleri değişti. Tüketici, satıcıya gitmek istemiyor, satıcının kendisine gelmesini istiyor. Görünür olmak şart, yeni kurulan 100 firmadan yalnızca yüzde 5.9'u bir sonraki yıl devam ediyor. E-ticaret yapan firmalar yapmayanlara oranla 4 kat daha hızlı büyüyor. Ticaret hızla değişiyor, gelecekte e-ticaret'in yerine ne geçer bilinmez ama şu an e-ticaret yapmayanların tutunması oldukça zor" dedi.



"E-ticarette nasıl farklılık oluşturulur?"



Eray Cemal Şentürk'ün ardından sunum yapan ÇUBİTED Başkan Yardımcısı Andaç Yakın, 'dijital pazarlamada farklılık oluşturacak yöntemler" konusu üzerinde durdu.



Yakın, katılımcılara dijital pazarlamada fark oluşturabilmeleri adına önerilerde bulundu. Yakın, "Firmanızın web sitesi için özel bir tasarım çalışması hazırlayın, sanal pos entegrasyonunu tamamlayın, kargo firmanızı belirleyin, profesyonel ürün çekimi yaptırın, muhasebe programı ve XML entegrasyonu yapın, sosyal medyanızla entegreli olun, özel postlar tasarlayın, hedef müşteri kitlesini belirleyin, sponsorlu reklamlara yer verin" dedi.



Sunumun sonunda konuşmacılar, katılımcıların sorularını yanıtladı. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

