AOSB'de korono virüs önlemleri - Son Dakika
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AOSB'de korono virüs önlemleri

6 saat önce

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, ülke genelinde Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için yaygınlaştırılan önlemler kapsamında, bölgedeki firmaların servis araçlarının dezenfeksiyon işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

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Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, ülke genelinde Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele için yaygınlaştırılan önlemler kapsamında, bölgedeki firmaların servis araçlarının dezenfeksiyon işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.


Sanayicilerin kendilerini farklı hissedecekleri, yenilikçi bir OSB vizyonuyla hizmet veren AOSB Bölge Müdürlüğünce, sanayicilere sunulan hizmetlere ilave olarak randevulu bir sistem aracılığı ile Bölgede yer alan firmaların servis araçlarının dezenfekte edilmesi için ekip oluşturuldu.


AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar imzasıyla sanayicilere yapılan duyuruda; tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tespit edilen Koronavirüs (Covid - 19) etkileri kapsamında bir dizi tedbirler alındığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:


"AOSB Bölge Müdürlüğü olarak tüm sanayicilerimiz ve çalışanlarını bilgilendirme ve virüs yayılımı hakkında farkındalık oluşturma ile başladığımız Covid - 19 önlemlerimiz kapsamında Bölgemiz içerisinde yer alan tüm ortak kullanım alanları dezenfekte edilmiş, etkinliklerimiz ve eğitimlerimiz ertelenmiş, Sağlık Bakanlığımızca açıklanan ve uyulması gereken bilgileri içeren afişler tüm sanayicilerimize dağıtılmaya başlanmıştır.


AOSB Bölge Müdürlüğümüzce sunduğumuz hizmetlere ilave olarak randevulu bir sistem aracılığı ile Bölgemizde yer alan firmaların servis araçlarının dezenfekte edilmesi hizmeti de vermekteyiz. Bu kapsamındaki çalışma hafta içi 08: 30 - 16: 30 saatleri arasında Bölgemizde bulunan Arif Uçurum ve Hacı Oğuz Camii lokasyonunda gerçekleştirilecektir.


Bu çerçevede servis araçlarının ilaçlanmasını talep eden firmalarımızın "mis.adanaorganize.org.tr/randevu" linkini tıklayarak firma ismi, araç plakası gibi talep edilen detayları eksiksiz bir şekilde sisteme girerek randevu oluşturmaları gerekmektedir."


Bölge Müdürü Ersin Akpınar, virüs ile mücadele süresince bölgede faaliyet gösteren sanayicilerin ve çalışanlarının sağlığının korunmasının öncelikleri olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:


"Bu virüs bilindiği gibi hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir. Bu nedenle firmalarımız kendi çalışma sahalarında gerekli önlemleri alıyor olmakla birlikte her gün binlerce personelin taşındığı servis araçlarının dezenfeksiyonu da büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda sanayicilerimize destek sağlamak amacıyla böyle bir hizmeti başlatmış bulunuyoruz."


Akpınar, gerek halk sağlığı ve gerekse ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıyan virüsün etkilerine karşı tehlike tamamen ortadan kalkıncaya kadar önlemleri azami düzeyde sıkı tutmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Koronavirüs, Akpınar, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:40 Kaynak: İHA

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