Son Dakika Haberleri: AOSB'de marka ve patent söyleşisi
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AOSB'de marka ve patent söyleşisi

23 dakika önce

Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı Sınai Mülkiyet Uzmanı Coşar Erünlü, marka tescillemenin ülke imajını güçlendirdiğini belirterek, "İşletmenin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırır" dedi.

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Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı Sınai Mülkiyet Uzmanı Coşar Erünlü, marka tescillemenin ülke imajını güçlendirdiğini belirterek, "İşletmenin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırır" dedi.


Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü tarafından sanayiciler ve çalışanlarına yönelik düzenlenen AR-GE Teknoloji Yönetimi Programı kapsamında "Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri" konulu söyleşi düzenlendi.


AOSB Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşiye konuşmacı olarak Türk Patent ve Marka Kurumu Markalar Dairesi Başkanlığı Sınai Mülkiyet Uzmanı Coşar Erünlü katıldı.


Erünlü, marka kavramı, marka türleri, marka tescil süreci, marka tescilinin avantajları, marka tescilinde mutlak ret nedenleri, marka tescilinde nispi ret nedenleri, markanın hukuki işlemlere konu olması ve markanın hükümsüzlüğü konularında sunum yaptı.


Marka tescil oluşturmanın, tutundurmaya ve talep oluşturmaya yardımcı olduğunu, firmanın rekabet ve satış gücünü arttırdığını, ürün imajının yerleştirilmesini sağladığını bildiren Erünlü, markanın tescil edilmesinin üreticiye veya hizmet sağlayıcıya yasal bir konum kazandırdığını ve markayı güvence altına aldığını dile getirdi.


Marka tescillemelerinin sadece marka sahibine değil ülkeye de avantaj sağladığını söyleyen Erünlü, "Marka tescilleme, ülke imajını güçlendirir. İşletmenin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırır. Uluslararası güçlü bir marka o ülke insanlarını kendine güvenini arttırır. Artan güçlü uluslararası markalar ülkedeki istihdamın ve milli gelirin artmasını sağlar" dedi.


Ulusal ve uluslararası veri tabanlarında marka araştırmasının nasıl yapıldığına ilişkin bilgiler veren Sınai Mülkiyet Uzmanı Erünlü, ulusal ve uluslararası marka başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara değindi. Erünlü sunumunda, ulusal ve uluslararası marka başvurusu yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek marka başvuru formlarının nasıl doldurulacağına ilişkin örnek uygulamalar yaptı.


Türk Patent ve Marka Kurumu'nun internet sitesini de tanıtan ve kullanıcılar için gerekli olan bölümleri uygulamalı olarak gösteren Erünlü, söyleşi sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı. - ADANA

Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:11 Kaynak: İHA
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