Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) yönetimi ve çalışanları yeni yıl nedeniyle düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Bir aile tablosunun oluştuğu buluşmada, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından yapılan sunum izleyenleri zaman tünelinde yolculuğa çıkartarak, nostalji yaşattı.



AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, yaptığı konuşmada, sanayicilerin 41 yıl önce doğru atılmış adımların, ekilen tohumların değerini gün geçtikçe daha iyi anladığını ve meyvelerini topladığını belirterek, "Doğru bir strateji yürüterek bölgemizin tarıma elverişli olmayan çevresi genişlemeye müsait bir alan seçilerek kurulmuş olması, bugün sıkıntısız bir şekilde genişleme olanağını bizlere sunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, vefat edenlere Allah rahmet eylesin, yaşayanlara uzun ömürler versin. OSB'miz bugün Türkiye'nin sayılı OSB'leri arasında yerini almıştır" dedi.



1990'lı yıllardaki kıt imkanlardan bugün sorunsuz ve sürdürülebilir üretim için tüm şartların mevcut olduğunu anlatan Başkan Sütcü, 10. Yılındaki AOSB Başkanlığı görevinde de tüm mesaisini sanayicilerin daha rahat çalışması için harcayan yönetim kurulu arkadaşlarına, OSB çalışanlarına ve her koşulda üreten sanayicilere teşekkür etti.



Başarı ekip işi



Başarılı çalışmaların ekip işi olduğuna vurgu yapan Sütcü, "Benlik Allah'a mahsustur. Burada ben değil biz varız. Ben her zaman buradaki hizmetimizi memleketimize borç yükümlülüğünü yerine getirme olarak görüyorum. Yıllardır OSB'mize gelirken hiçbir zaman ayağım geri gitmedi, severek, isteyerek, şevkle geldim. Burada bulunan tüm arkadaşlarımın da bu kuruma canı gönülden hizmet ettiği inancındayım" diyerek nice yıllar temennisinde bulundu.



Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça ve Nedim Büyüknacar ile Denetim Kurulu Üyeleri Hilal Atilla Aksöz ile Mustafa Fidan'ın tüm çalışanlarının yeni yılını tebrik etmesinin ardından AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, salonda nostalji rüzgarları estiren bir sunum yaptı.



Akpınar, AOSB'nin kuruluş yıllarında gazetelerde yer alan haberlerin kupürleri ile yaptığı sunumda, nereden nereye gelindiğine dikkati çekti. 1970'li yıllara ait anılar,izleyenleri adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkardı.



Kuruluşundan bugüne AOSB



Akpınar, AOSB'nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreçleri incelendiğinde önemli atımların 2000 yılından sonra başladığını ve son 10 yılda çok büyük aşama kaydettiğini gördüğünü belirterek, "Geçmişte görev yapan herkesi şükranla yad ederken, halen görevde bulunan yönetim kurulumuza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler de OSB çalışanları olarak bu değerin kıymetini bilmeliyiz, elimizden ve zihnimizden gelenin en iyisini yaparak gelişmeye katkı sağlayacağımıza inanıyorum" dedi.



700 dönüm arsa tahsis edildi



Bölge Müdürü Akpınar, AOSB'de bu yıl 700 dönüm arsa tahsis edildiğini ve ellerinde tahsis edilecek arsa kalmadığını, bunun da 2020 yılı içinde yatırımların devam edeceğinin göstergesi olduğunu belirtti.



Üretimi gösteren en önemli göstergelerden birinin de elektrik tüketimi olduğuna dikkati çeken Akpınar, bu konuda bazı rakamsal verilere de dikkati çekti. Akpınar, "Adana'nın ülke geneli elektrik tüketimindeki payı yüzde 3 civarındadır. AOSB elektrik tüketimi Adana tüketimindeki payı yüzde 21,2, AOSB 'deki elektrik tüketiminin ise ülke tüketimindeki payı yüzde 0,63 civarındadır. Tüm OSB'ler içerisinde Adana OSB'nin tüketimdeki payı da yüzde 3,6 civarındadır" diye konuştu.



Kaliteli altyapı



Akpınar, bölgede elektrik ve kullanma suyundaki kayıp kaçak oranlarının düştüğünü, altyapı çalışmalarının başarısı sayesinde son günlerde Adana genelinde yaşanan sağanak yağışlarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını ifade etti.



Bir yandan alt ve üst yapı, diğer yandan yeşil OSB çalışmalarının yanı sıra hizmet çeşitliliği ile sanayicilere daha fazla faydalı olmanın çabasında olduklarını ifade eden Bölge Müdürü Ersin Akpınar, bu kapsamda üniversiteler ile yapılan işbirliği, URGE projesi, Ar-Ge eğitimleri ve kamu kampüsü çalışmaları hakkında da bilgi verdi.



Akpınar, konuşmasının sonunda, kendilerine rahat ve uyumlu bir çalışma ortamı sunan yönetim kurulu ve özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarına teşekkür ederek, yeni yıllarını kutladı.



Konuşmaların ardından yıl içinde başarılı çalışmalar yapan personele ödülleri verildi. - ADANA