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AOSB'de siber güvenlik eğitimi

1 saat önce

Adana Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü'nde (AOSB) AOSB Akademi'nin faaliyetleri kapsamında, "Siber Güvenlik Farkındalıkla Başlar" konulu seminer düzenlendi.

AOSB'de siber güvenlik eğitimi, System.String[]
Adana Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü'nde (AOSB) AOSB Akademi'nin faaliyetleri kapsamında, "Siber Güvenlik Farkındalıkla Başlar" konulu seminer düzenlendi.

AOSB Bölge Müdürlüğü'nün Seyhan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Barikat Satış Direktörü Recep Ulutaş, Güvenlik Teknolojileri Danışmanı Gökhan Yalçın ve Mehmet Şen, Satış Yöneticisi Murat Hançer ve Bölge Satış Yöneticisi Osman Özdemir konuşmacı olarak katıldı.

Siber güvenlik ihlallerinin yüzde 95'inin insan hatasından kaynaklandığını belirten konuşmacılar, küresel organizasyonların sadece yüzde 38'inin karmaşık bir siber saldırıya hazır olduğunu vurgulayarak, bu konuda uyarılarda bulundular.

Seminerde, şirketlerin yüzde 54'ünün son 12 ay içinde birden fazla kez siber saldırıya uğradığının altı çizildi. Fidye saldırısı olarak bilinen atak ve virüs yayılımlarının, şirketlerin mali ve ticari bilgilerini internet ortamına çıkardığını, bununla birlikte birçok maddi kayba neden olduğunu söyleyen konuşmacılar, bilgi işlem departmanı çalışanlarına, yöneticilere ve sanayicilere deneyimlerini aktardılar.

Konuşmacılar, satın alınan donanım ve yazılımların, şirketlerin itibarını fidye saldırılarına karşı en iyi şekilde koruması gerektiğini belirterek, bu yazılımları yöneten çalışanların da bilinçli olmalarının önemine dikkati çektiler.

Sanayicilerin ve bölge çalışanlarının katıldığı seminerde, Güvenlik Teknolojileri Danışmanı Mehmet Şen, gerçek zamanlı bir siber saldırı gerçekleştirerek, şirketlerin karşı karşıya oldukları tehlikeleri uygulamalı olarak anlattı. - ADANA
Organize Sanayi Bölgesi, Gökhan Yalçın, Seyhan, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
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