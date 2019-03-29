AOSB'DEN "Çocukların Gözüyle Sanayi" Temalı Resim Yarışması
7 dakika önce
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, ilköğretim birinci ve ikinci kademe ile lise öğrencileri arasında düzenlenen "Sanayi" temalı resim yarışmasına başvurular başladı.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, sanayi bilincinin çocuk yaşlarda oluşmasına katkı sunmak amacıyla Adana il genelinde ilköğretim birinci ve ikinci kademe ile lise öğrencileri arasında "Sanayi" temalı resim yarışması düzenledi.
Hedef kitlelerin yaş grupları dikkate alınarak 3 farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışma için başvurular 5 Nisan 2019 tarihine kadar okul müdürlüklerine yapılabilecek.
Sulu boya, pastel boya, kuru boya ve yağlı boya gibi her türlü resim ve boya malzemesinin kullanımının serbest olduğu yarışmaya, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kağıdına yapılmış resimlerle katılım sağlanabilecek.
Her öğrencinin tek bir resim ile katılabileceği yarışmada, ilköğretim birinci ve ikinci kademe ile lise kategorilerinde dereceye giren eserler, 2 sanayici, 2 akademisyen, 2 milli eğitim müdürlüğü temsilcisi ve 1 AOSB Bölge Müdürlüğü'nü temsilen toplam 7 kişiden oluşacak jüri tarafından değerlendirilecek. Komisyon 18 Nisan 2019 Perşembe günü AOSB Bölge Müdürlüğü'nde toplanarak dereceye giren eserleri belirleyecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:50 Kaynak: Bültenler
Taksim Meydanı'nda Öğrencilerin Tekme Tokat Kavgası Kamerada
İyi Partili Mine Koşar'ın Alay Etmeye Çalıştığı AK Partili Yusuf Özoğlu'a Paylaşımı Gönülleri Fethetti
İYİ Partili Yöneticiye Karşı Sergilediği Tavırla Gündeme Oturan Bayburtlu Yusuf: Sonuçta Benim Büyüğüm
Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak