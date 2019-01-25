Son Dakika Haberleri: Aosb'den Kızılay'a Kan Bağışı

Aosb'den Kızılay'a Kan Bağışı

2 saat önce

Türk Sanayisinin Güney'deki Üssü olarak, hem bölge hem ülke ekonomisine ekonomik değer katan Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı çalışanları, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Aosb'den Kızılay'a Kan Bağışı, System.String[]
Türk Sanayisinin Güney'deki Üssü olarak, hem bölge hem ülke ekonomisine ekonomik değer katan Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı çalışanları, kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızılay'a kan bağışında bulundu.

AOSB Başkanlığı ve Kızılay Adana Şube Başkanlığının organizasyonunda,Kızılay'ın tam donanımlı gezici kan bağışı aracında önce kan numuneleri alınarak, gerekli tetkikler yapıldı. Kan vermesinde sakınca bulunmayan çalışanlar, Bölge Başkanlığı binasının Seyhan Salonu Fuayesinde kan verdiler.

Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar'ın da bağışta bulunduğu organizasyonla ilgili değerlendirmede bulunan Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kış aylarında gribal enfeksiyonlardan dolayı kan bağışının ve buna bağlı olarak kan stoklarının azaldığını belirterek, " AOSB Başkanlığı her yıl Ocak ya da Şubat ayında düzenli olarak kan bağışında bulunarak, bizlere destek sağlıyor. Başta kurum yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlara bu duyarlılıklarından dolayı Türk Kızılayı adına teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:06 Kaynak: İHA

Adana, Kızılay, Güncel
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