"Elektromekanik Kümelenme" firmaları toplantıda - Son Dakika

"Elektromekanik Kümelenme" firmaları toplantıda

09.03.2021 10:05

Adana Organize Sanayi Bölge (AOSB) Müdürlüğü'nce meydana getirilen kümelerden biri "Elektromekanik Kümelenme" firmalarıdır. Bu firmalar, yapılan Birinci İstişare Toplantısında buluştular.

Adana Organize Sanayi Bölge (AOSB) Müdürlüğü'nce hayata geçirilen kümelenmelerden birisi olan "Elektromekanik Kümelenme" firmaları, 1'nci İstişare Toplantısında bir araya geldi.

AOSB Seyhan Salonunda, pandemi kurallarıyla düzenlenen toplantı, AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen moderatörlüğünde, AIP Elektromekanik Kümelenme Koordinatörleri Doç Dr. Fırat Ekinci ve Dr. Öğr. Üyesi Ercan Köse'nin oturum başkanlığında gerçekleştirildi.

AIP Elektromekanik Kümelenme yönetimi, kümelenme üyesi 22 firmanın temsilcilerinden firmalarına ilişkin detaylı bilgileri alarak, ulusal ve uluslararası satışlarının artırılması konusundaki sorunlarını dinlediler.

AIP Elektromekanik Kümelenme Koordinatörleri, sanayicilerin kendilerini geliştirme konusunda istek ve taleplerini de dinlediler. Kümelenme yönetiminin, önümüzdeki dönemde firmaları yerinde ziyaret etmek suretiyle sorunlarını en kısa zamanda çözüm getirme kararı aldıkları toplantı, oldukça interaktif ortamda geçti. Dış ticareti artırmada önlerine çıkan engellerden söz eden firmalar, bu engelleri güç birliği ile aşabileceklerine inandıklarını vurguladılar.

AIP Elektromekanik Kümelenme Yönetimi, elektrik ve makine sektörlerinin farklı dallarında faaliyet gösteren firmaların birbirleri ile iş birliklerini artırmaları yönünde adımların atılması hususunda önerilerde bulundular.

AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, toplantı sonunda yaptığı değerlendirmede, 1. İstişare Toplantısının son derece verimli geçtiğini belirterek, "Tüm firma temsilcilerimiz söz alarak görüş ve önerilerini dile getirdiler" dedi.

Demirdelen, birbirini tamamlayıcı ürünler üreten firmaların bir araya gelmesiyle katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin yolunun açılmasının hedeflendiği kümelenme faaliyetleri kapsamındaki toplantının periyodik aralıklarla süreceğini belirterek, şunları söyledi:

"İlk toplantımızda firmalarımız birbirleriyle tanıştılar, tek tek söz alarak dış ticareti artırmaya yönelik taleplerini dile getirdiler. Firmalarımız kümelenme yönetiminden, AB Projesi talebinde bulundular. Ayrıca kümelenmenin bakanlıkça tanınması ve kendi ihtiyaç ve taleplerine göre öğretim üyesi eşleştirmesi istediler. Tüm bunlar not alınarak, kendilerine gereğinin yapılacağı bilgisi verildi."

Doç. Dr. Demirdelen, firmalara üniversite - sanayi iş birliği konusundaki çalışmalarını da anlattıklarını ve konuda da karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Toplantı sonunda kümelenme ile ilgili ortak bir AB Projesi yapılması konusunda karar alındığını ifade eden Doç. Dr. Demirdelen, "Aynı sektörde ancak birbirinden farklı ürünler üreten firmalarımız kümelenme çatısı altında bir araya gelip, güçlerini birleştirecekler. Böylece katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünler üretilebilecek" diye konuştu. - ADANA

Elektromekanik Kümelenme firmaları toplantıda
Elektromekanik Kümelenme firmaları toplantıda
Elektromekanik Kümelenme firmaları toplantıda

Seyhan, Ekinci, Fırat, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Elektromekanik Kümelenme' firmaları toplantıda - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

2 gün önce girdiği nehirde kaybolan futbolcu Franco Acosta'nın cansız bedenine ulaşıldı Uzun aradan sonra objektif karşısına geçen Fahriye Evcen'in güzelliği karşısında hayranlarının dili tutuldu Hayvanat bahçesinde çıkan çatışmada metafizik uzmanı Salih Memişoğlu hayatını kaybetti "EBA'dan tablet kampanyası" diye tıkladığı link 4 bin lirasına mal oldu Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem oldu! Prof. Dr. Naci Görür'ün paylaşımı deprem daha çok korkuttu Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu
Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi         
16:59
Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu         
16:48
Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti         
16:42
"Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak         
16:28
Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı         
16:21
Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı Son Dakika: İki kardeşin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında inşaat sahibi gözaltına alındı         
16:01
İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü İstanbul'da hayvanat bahçesinde silahlı çatışma: 2 kişi öldü         
15:25
Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı Birol Güven, Rasim Öztekin'in gelecek planlarını anlattı: Tek projemiz çalışmamaktı         
14:26
İstanbul Adalet Sarayı'nın İstanbul Adalet Sarayı'nın "kozmik odası" kapılarını açtı: 15 bin silah, 1 dolarlar ve gizli belgeler         
13:53
Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı Yerli Hava Savunma Sistemi HİSAR-O+, en uzak menzil ve en yüksek irtifadan hedefini vurmayı başardı         
13:41
Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı tekme tokat dövdü         
13:04
Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu Rasim Öztekin'in vefat haberini alan Begüm Öner gözyaşlarına boğuldu         
12:53
15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk 15 yaşındaki çocuk intihar etti, annenin feryadı yürek dağladı: Üşüdün artık, kalk         
12:32
Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı Özelleştirmelerden geçen yıl 22 milyon dolar gelir sağlandı         
10:59
Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları Faizi 0'a çekip 85 bin TL indirim yaptılar! İşte otomobil firmalarının mart kampanyaları         
10:35
Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm Oğlunu boğarak öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Büyüyüp günahkar olmasın diye öldürdüm         
10:01
Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı Ziyareti siyasi şova çevirdiler, şiddet mağduru kadın utancından yüzünü kapattı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2021 17:10:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Elektromekanik Kümelenme" firmaları toplantıda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei