Son Dakika Haberleri: Aosb Futbol Turnuvası'nda 2. Tur Tamamlandı

Aosb Futbol Turnuvası'nda 2. Tur Tamamlandı

1 saat önce

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı'nın, sanayiciler ve çalışanlar arasında diyalogu güçlendirmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği Futbol Turnuvası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

Aosb Futbol Turnuvası'nda 2. Tur Tamamlandı, System.String[]
Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı'nın, sanayiciler ve çalışanlar arasında diyalogu güçlendirmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği Futbol Turnuvası'nda çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen turnuvanın ikinci tur karşılaşmaları çekişmeli geçti. Huzurevleri Mahallesindeki Park Arena Halı Sahada, 8 grup halinde 46 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada çeyrek finale gelindi.

Her hafta oyuncular kadar onları izleyen ailelerinin de heyecan yaşadığı turnuvanın 2. turunda çeyrek finale kalan 8 takım belli oldu.

Haftanın en çok gol atan takımının 8 gol ile Pidok Plastik firmasının olduğu, onu 7 gol ile Abdioğulları Plastik'in izlediği turnuvada, çeyrek finalde yarışmaya hak kazanan takımlar şöyle:

"Ulusoy Tekstil, Oğuz Tekstil, Kastamonu Entegre, Ertar Kimya, Kimteks, Pidok Plastik, AFAD, Yurtiçi Kargo" - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:10 Kaynak: İHA

Plastik, Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Futbol, Spor
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