AOSB Futbol Turnuvası'nda çeyrek final takımları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor AOSB Futbol Turnuvası'nda çeyrek final takımları belli oldu - Son Dakika Spor

AOSB Futbol Turnuvası'nda çeyrek final takımları belli oldu

6 saat önce

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü tarafından 8'ncisi düzenlenen ve bu yıl "Mehmetçik" adına gerçekleştirilen futbol turnuvasında ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı.

AOSB Futbol Turnuvası'nda çeyrek final takımları belli oldu, System.String[]

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü tarafından 8'ncisi düzenlenen ve bu yıl "Mehmetçik" adına gerçekleştirilen futbol turnuvasında ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı. Çeyrek finale çıkmaya hak kazanan takımların belli olduğu ikinci tur karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı.


AOSB Futbol Turnuvası'nda ikinci tura çıkmaya hak kazanan 16 takım kıyasıya mücadele etti.


AOSB'de faaliyet gösteren firmaların çalışanlarından oluşan takımların oyuncularına, karşılaşmalar sırasında aileleri ve sevenleri de destek verdi. Çeyrek final için karşılaşan takımların maç sonuçları şöyle:


Kimtex: 4-0 Amylum Nişasta


Sarten Ambalaj: 2-0 AFAD


Oğuz Tekstil: 4-3 Tat Nişasta


Yurtiçi Kargo: 0-3 Omnia Nişasta


Atlas Denim: 3-0 Tezkim


Kastamonu Entegre: 7-3 Zahit Alüminyum


Ulusoy Tekstil: Ako Mermer (ertelendi)


Abdioğulları: 5-0 Ertar Kimya - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:29 Kaynak: İHA
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