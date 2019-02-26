AOSB Futbol Turnuvasında Heyecan Dorukta

ADANA/ Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Futbol Turnuvasının7'ncisi devam ediyor. Üçüncü hafta maçlarının tamamlandığı turnuvada, heyecanın dozu gittikçe artıyor.

Huzurevleri Mahallesindeki Park Arena Halı Sahada hafta sonu gerçekleşen turnuvada, dostluk, kardeşlik, eğlence centilmenlik aynı anda yaşandı. Çocuklarını da yanlarına alarak oyunculara destek için tribünlerdeki yerini alan aileler, en az oyuncular kadar heyecan yaşandı. Zaman zaman tezahüratlarda bulunarak moral ve motivasyon sağlayan aileler, hem eğlendiler hem de sporun birleştirici yönüne tanık oldular.

AOSB'deki sanayiciler ile çalışanlarının buluşmasını ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvaya 8 grup halinde 46 takım katılıyor.

Turnuvanın üçüncü haftasında, gol kralı takım Sepaş Plastik oldu. Tam 11 gol atan bu takımı, 9 gol ile Toros Kumaş, 7 gol ile Zahit Alüminyum izledi.