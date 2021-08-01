AOSB girişimciler için Kuluçka Merkezi kuruyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, girişimciler ve akademisyenler için projelerini hazırlayıp sanayicilere sunabilecekleri Kuluçka Merkezi kuruyor.

AOSB Bölge Müdürlüğü, Kuluçka Merkezi kurma çalışmaları kapsamında Türkiye'nin en iyi kuluçka merkezlerini mercek altına aldı. AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, ATÜ TTO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Dal ve PDO Proje Uzmanı Özkan Özbek'ten oluşan 3 kişilik ekip tarafından iki gün boyunca İstanbul'daki kuluçka ve inovasyon merkezleri ziyaret edildi. Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, ziyaretler sonrası yaptığı değerlendirmede oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Ziyaretimizin ilk gününde İTÜ Kuluçka ve Hızlandırma Programları Müdürü Selma Bahçıvanoğlu, Yönetici, İşbirlikleri ve Paydaş İlişkileri Uzmanı Gizem Takıl ile İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'ni ziyaret ettik. Bu ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunulup, işbirliğimizin temellerini attık" dedi.

Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi'ni ziyaret ederek karşılıklı istişarelerde bulunduklarını belirten Doç. Dr. Demirdelen, "Girişimcilik Kuluçka Merkezi Müdürü Dr. Ebru Çetinkaya ile görüşme yaptık. Prototip Atölyesi Müdürü Gökhan Aybastı ile Prototip Atölye'yi gezerek istişarede bulunduk" bilgisini verdi.

Teknopark İstanbul

Doç. Dr. Demirdelen, inceleme gezisinin ikinci gününde ise Teknopark İstanbul'da bulunan BASF İnovasyon Merkezi'ni ziyaret ettiklerini, burada BASF İnovasyon Merkezi Müdürü Mübahat Akın'ın eşliğinde laboratuvar, Ar-Ge ve üniversite-sanayi işbirliği kapsamında toplantılar yaparak, buradaki deneyimlerden faydalandıklarını bildirdi. Teknoloji geliştirme bölgeleri sıralamasında 1. olan Teknopark İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Cem Duran, TTO Müdürü Burak Keskik, Kuluçka Müdürü Gürol Üzenç ile yaptıkları toplantının da son derece verimli geçtiğini belirten Doç. Dr. Demirdelen, Kuluçka Müdürü Gürol Üzenç ile Yönetim ve CUBE INCUBATION ziyaret edilerek yerinde tespitler yapıldığını, Kuluçka ile ilgili deneyimlerin kendileriyle paylaşıldığını ifade etti. Son olarak Sabancı Üniversitesi TTO ile SUCOOL hakkında istişarelerde bulunulup işbirliklerinin temellerinin atıldığını bildiren Doç. Dr. Demirdelen, Sabancı Üniversitesi TTO BİGG Programı hakkında dönüşler alındığını, tecrübelerin paylaşılıp karşılıklı istişarelerde bulunduklarını anlattı. Demirdelen, AOSB Kuluçka Merkezi hazırlıkları kapsamında Türkiye'nin en saygın Kuluçka Merkezleri'nin deneyimlerinden faydalandıklarını, sıkı işbirliği ile başarılı sonuçlar alacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi. - ADANA