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AOSB Kamu Kampüsü hizmete açıldı

7 dakika önce

Kamu kurum ve kuruluşlarının Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren sanayicilere tek çatı altında hizmet vermesi amacıyla oluşturulan Kamu Kampüsü hizmete açıldı.

AOSB Kamu Kampüsü hizmete açıldı, System.String[]

Kamu kurum ve kuruluşlarının Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren sanayicilere tek çatı altında hizmet vermesi amacıyla oluşturulan Kamu Kampüsü hizmete açıldı.


AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Onatça ve Nedim Büyüknacar, Denetim Kurulu Üyeleri Atilla Hilal Aksöz ve Mustafa Fidan, ADASO Meclis Başkanı İsrafil Uçurum ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile sanayiciler, Kamu Kampüsü'nü gezerek, ilgililerden bilgi aldılar.


AOSB'de faaliyet gösteren sanayicilere tek çatı altında hizmet vermesi amacıyla oluşturulan AOSB Kamu Kampüsü'ndeki tüm birimleri gezerek, hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Sütcü ve beraberindekiler, daha sonra Kamu Kampüsü'nde bulunan toplantı salonunda genel değerlendirme toplantısına katıldılar.


Bölge sınırları içerisinde Celal Bayar Bulvarında, 1.029 metrekarelik alanına sahip 3 katlı binadaki Kamu Kampüsü'nde; Polis İrtibat Noktası, İŞKUR İrtibat Noktası, Gümrük Müdürlüğü İrtibat Noktası, TCDD Taşımacılık İrtibat Noktası, KOSGEB Temsilciliği Ofisi, AOSB Proje Temsilciliği Ofisi, Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi İrtibat Ofisi, Çukurova Üniversitesi ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi temsilcilik ofisleri, Maki Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile AOSB Kamu Kampüsü Toplantı Salonu yer alıyor.


Birçok kamu kurum ve kuruluşunun faaliyet gösterdiği AOSB Kamu Kampüsü'nde Sağlık Bakanlığı 112 Acil hizmetlerinin de yer alması planlanıyor. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:33 Kaynak: İHA
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