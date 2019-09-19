AOSB'li Tekstilciler Modanın Başkenti Paris'te

ADANA/ Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin, Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği, "Adana Tekstil Kümelenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE)Projesi" kapsamında; tekstil sektöründe faaliyet gösteren 8 firma Paris'te düzenlenen Premiere Vision Paris fuarını ziyaret etti.

AOSB'nin 2017 yılında başlattığı, 3 milyon dolarlık bütçeye sahip "Adana Tekstil Kümelenmesi URGE Projesi" kapsamında gerçekleştirilen yurt dışı gezilerinin ikincisi modanın ve tekstilin kalbinin attığı Fransa'nın Paris kentinde düzenlendi.

Organize sanayi bölgeleri arasında, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatıyla ilk 5'te yer alan AOSB'nin gücüne güç katacak olan proje kapsamında, Adana Mensucat, Bakırlar İplik, Ulusoy Tekstil, Sey-Teks Tekstil, Siv-Teks Tekstil, Ova Tekstil, BCN Tekstil, Kimteks Tekstil firmalarının yetkilileri UR-GE Projesinin desteğiyle dünyanın en önemli tekstil fuarlarına katılım sağladı.

16 kişilik AOSB Tekstil Kümelenmesi heyeti, gezi kapsamında ilk olarak MÜSİAD Paris Şubesini ziyaret etti. MÜSİAD Paris Şube Başkanı İlkan Cengiz ile firmalarının iç ve dış pazardaki konumlarını değerlendiren heyet, Türkiye-Fransa ticaretinin bulunduğu konum ve gerçekleşen iş birliklerini etkileyen faktörler hakkında bilgi aldı.

AOSB'li tekstilciler MÜSİAD Paris Şubesi'ndeki toplantının ardından dünyanın en büyük tekstil fuarlarından biri olan Premiere Vision Paris fuarına katıldı.Heyete Paris Ticaret Başmüşaviri Sibel Kaplan eşlik etti. 173 ülkeden, yüz binlerce tekstil profesyonelini bir araya, iplik, kumaş, deri ve tekstil üretimi gruplarının yer aldığı fuara katılım gerçekleştiren heyet, Başmüşavir Sibel Kaplan öncülüğünde Ege İhracatçılar Birliği'nin ve Örme Kumaş, İç Çamaşırı ve Yüzme Kıyafeti Federasyonu'nun standlarını ziyaret ederek sektördeki yenilikler hakkında bilgi aldı.

3 gün süren Paris gezisinde AOSB'li tekstilciler, sektörün bir diğer önemli organizasyonu olan Texworld Fuarı'na da katılım gösterdi. Yüz binleri aşan katılımcı portföyü bulunan iki önemli fuara katılım sağlayan heyet, yurt dışı pazar arayışlarına yardımcı olacak birçok iş bağlantısını kurma şansı yakaladı.

İhracatı artırmanın yolunun üretimden, üretimi artırmanın yolunun da ihracattan geçtiği gerçeğinden hareketle yatırımcının işini kolaylaştıran AOSB'nin "Adana Tekstil Kümelenmesi URGE Projesi"nin çeşitli organizasyonlarla devam edeceği bildirildi.