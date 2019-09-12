Son Dakika Haberleri: AOSB'nin İngilizce kursunda ikinci etap başlıyor
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AOSB'nin İngilizce kursunda ikinci etap başlıyor

1 saat önce

Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından beri eğitimlerini sürdüren AOSB Akademi'nin, sanayicilerden gelen yoğun talep üzerine devamına karar verilen İngilizce Dil Kursu'nun ikinci etabı için seviye belirleme sınavı yapıldı.

AOSB'nin İngilizce kursunda ikinci etap başlıyor, System.String[]

Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından beri eğitimlerini sürdüren AOSB Akademi'nin, sanayicilerden gelen yoğun talep üzerine devamına karar verilen İngilizce Dil Kursu'nun ikinci etabı için seviye belirleme sınavı yapıldı.


Başlangıç, orta ve ileri olmak üzere 3 farklı seviyede açılacak olan sınıflarda eğitim almak için başvuruda bulunan kursiyerlerin seviye belirleme için yapılan yazılı sınav AOSB Seyhan Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Yazılı sınavın ardından kursiyer adayları toplantı salonunda sözlü mülakata tabi tutuldu.


Maksimum 20 kişilik sınıflarda, alanında uzman Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilecek kurs için seviye belirleme sınavlarının sonuçlarının açıklanmasının ardından sınıflar belirlenerek, derslere başlanacak.


İngilizce dil seviyelerini ileriye taşımak amacıyla ücretsiz olarak açılan kurs programında katılımcılar; okuma, yazma, dinleme ve konuşma yeteneklerini ileri düzeylere taşıma imkanı bulacak. Bu sayede kursiyerler İngilizce metin yazarken, diyalog kurarken, sunum yaparken, iletişim kurarken yaşayabilecekleri zorlukları ortadan kaldırabilecekler.


Kurs programı haftada 3 gün, 2'şer saat olmak üzere yaklaşık 2,5 ay sürecek. Kurs sonunda başarılı olanlara sertifikaları verilecek. - ADANA

Organize Sanayi Bölgesi, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:05 Kaynak: İHA
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