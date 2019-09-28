AOSB Öğrencilerle Sanayici Arasında Köprü Kuruyor

AOSB'de, başta viskon ve akrilik olmak üzere, pamuk, yün, polyester, floş, tiftik, asetat, alpaka, bambu, ipek, soya, polyamid elyaflarını kullanarak, binlerce çeşit iplik cinsi ve on binlerce renk seçeneğiyle 1986 yılından bu yana üretim yapan Ulusoy Tekstil Genel Müdürü Mehmet Ulusoy ve Genel Müdür Yardımcısı Arif Şener, Bölge içerisinde bulunan Özel Erkan AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

AOSB Bölge Müdürlüğü öncülüğünde, okulun konferans salonunda gerçekleştirilen söyleşiye AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar da katıldı.

AOSB'de sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman yetiştiren okulun öğrencilerine; iş hayatındaki tecrübelerini ve personel alımında dikkat ettikleri hususları anlatan Ulusoy Tekstil Genel Müdürü Mehmet Ulusoy, konuşmasında iletişimin ve becerilerin önemine vurgu yaptı.

İletişimin hayatın özü ve kazanılması gereken başlıca hayat yetisi olduğunu söyleyen Mehmet Ulusoy, ''Siz geleceğin çalışanları bizler bugünün iş verenleriyiz ve bir iş veren olarak öncelikle dikkat ettiğim husus personelimin iletişim biçimi, kendini ifade etme şekli, empati yeteneğidir. İletişim derken sadece insani iletişim dende bahsetmemek lazım. Mesleğiniz gereği sizler makinalarla, programlarla, yazılımlarla da iletişim kurmayı öğrenmelisiniz. Kullanacağınız makinanın dilinden, ilgileneceğiniz yazılımın dilinden anlamak zorundasınız. Bunların dışında dünya insanı olmalısınız. Dil bilmek de çok önemli bir konu. En azından ingilizceyi gerçekten iyi derecede konuşuyor olmalısınız'' dedi.

''Diplomanın ötesinde yetenekler var''

Öğrencilerin dikkatle ve ilgiyle dinlediği söyleşide Mehmet Ulusoy, gençlere tavsiyelerde bulundu. Diplomanın çok değerli ve önemli olduğunu fakat onun da üstünde yeteneklerin ve becerilerin kıymetli olduğunu vurgulayan Ulusoy, ''Herşeyi bilmek değil, bir şeyi iyi bilmek'' önemidir şeklinde konuştu.

Teknoloji ve internet sayesinde herkesin birçok şeyi öğrenebildiğini dile getiren Ulusoy şunları söyledi:

''Google'a ne sorsanız size cevabını veriyor. Öğretmenlerinize de ne sorsanız cevap alıyorsunuz ama önemli olan bu değil. Teknik bilgi tabii ki olmazsa olmaz fakat sizi iş hayatında değerli kılan pratik bilgileriniz, yetenekleriniz ve becerileriniz olacaktır. Bir şeyi öğrenmek için değil onu geliştirmek kendinizi o bilgiyle yoğurmak için öğrenin''

Sohbet ortamında geçen söyleşide Ulusoy ideal eleman arayışlarını şu sözlerle ifade etti:

''Bizim aradığımız ideal eleman sizin okuduğunuz liseler tarzı liselerden mezun olmuş, üzerine bununla ilgili iş tecrübesi yapmış, sonra üniversite okumuş insanlardır. Neyi neden okuduğunu bilen insana ihtiyacımız var. Biz işe alırken böyle insanları alıyoruz. Örneğin, kağıt üzerinde direncin ne olduğunu görmüş olabilir ama direncin kendisini görmeden üniversite bitirmiş insanı biz istemiyoruz. Hem pratik hem teorik donanımı olan elemanlar istiyoruz . Mesele sadece diploma getirmek değil.'' Ulusoy konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilere Altın Değerinde Öğütler

Ulusoy Tekstil Genel Müdürü Mehmet Ulusoy'un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Genel Müdür Yardımcısı Arif Şener de öğrencilere altın değerinde öğütler verdi. İş hayatındaki tecrübelerini anlatan Şener, ''Bir işi fiili olarak yapmakla, kitaptan okumak arasında çok fark var. Fiili olarak yaptığınız şeyi asla unutamazsınız. Bazı arkadaşlar var kitaptan biliyor çoğu şeyi. Kontrol kaleminin ne olduğunu bilen ama neye benzediğini bilmeyenler bile çıkıyor zaman zaman karşımıza'' dedi.

Başarının yolunun dürüst olmaktan, çalışkan olmaktan ve kendine inanmaktan geçtiğini söyleyen Arif Şener de konuşmasının ardından öğrencilerin iş yaşamıyla ilgili merak ettiği sorulara yanıt verdi.

''Sanayici-öğrenci buluşmalarımız devam edecek''

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ise, öğrencilere vakit ayırıp samimiyetle tecrübelerini anlatan Ulusoy Tekstil Genel Müdürü Mehmet Ulusoy ve Genel Müdür Yardımcısı Arif Şener'e teşekkür etti. Akpınar, ''Bu organizasyonun nedeni öğrenciler ve sanayiciler arasında köprü olabilmek. Biz ülke olarak yer altında zengin kaynakları olan bir ülke değiliz, bizim kaynaklarımız sizin gibi değerli gençler. Neyi yapıyorsanız yapın, ama en iyi yapmaya çalışın. Onun dışında bizlere düşen görev varsa biz her zaman sizlere yardımcı olmak için varız'' dedi.