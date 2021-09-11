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AOSB Proje Destek Ofisi'nden Ankara'daki kurum ve kuruluşlara ziyaret - Son Dakika

AOSB Proje Destek Ofisi'nden Ankara'daki kurum ve kuruluşlara ziyaret

11.09.2021 10:31
AOSB Proje Destek Ofisi'nden Ankara'daki kurum ve kuruluşlara ziyaret, System.String[]

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren ve global pazarda yerini almak isteyen firmaları teşvik, hibe ve destek programlarından faydalandırarak özgün ve doğru projeler üretmeleri için arayüz oluşturma misyonu ile hizmet veren AOSB Proje Destek Ofisi Ankara'da bir dizi...

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) faaliyet gösteren ve global pazarda yerini almak isteyen firmaları teşvik, hibe ve destek programlarından faydalandırarak özgün ve doğru projeler üretmeleri için arayüz oluşturma misyonu ile hizmet veren AOSB Proje Destek Ofisi Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, TTO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim Dal ve Proje Uzmanı Özkan Özbek, Ankara'da resmi kurum, kuruluş ve bakanlık ziyaretlerinde bulunarak AOSB Proje Destek Ofisi'nin yürüttüğü faaliyetler ATU, TTO ve AOSB Kuluçka Merkezi iş birlikleri, projeler ve faaliyetler hakkında bilgi paylaşımında bulundular.

Ziyaretler kapsamında ilk olarak OSTİM Teknopark'ı ziyaret eden AOSB ekibi, Teknopark Genel Müdürü Dr. Derya Çağlar, Teknopark Proje Uzmanı Elif Üzen, Teknopark Proje Uzmanı Cihan Akın Gürsoy ve OSTİM Medikal Kümelenme Koordinatörü Nilsu Bozdemir ile görüştü.

OSTİM Teknopark'ta gerçekleşen toplantıda, AOSB'de kurulacak Kuluçka Merkezi konusunda mentorlük ve iş birlikleri konusunda AOSB-OSTİM ve ATU, TTO-OSTİM arasında iş birliği protokolü imzalanması kararı alındı.

Kuluçka merkezi binasında inceleme

OSTİM'de yeni kurulan İNO14 Kuluçka Merkezi binasını da gezen ekip, AOSB'de kurulacak Kuluçka Merkezi tasarımı konusunda görüş alışverişinde bulundu, bu merkezdeki deneyimler konusunda bilgi sahibi oldu.

KOSGEB Genel Müdürlüğüne ziyaret

KOSGEB Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirilen ziyarette ise KOSGEB AR-GE ve Teşvikler Müdürü Mehmet Fatih Aydın, KOBİ Uzmanı Kadir Dikili ve KOBİ Uzmanı Kamil Akpınar tarafından konuk edilen Proje Destek Ofisi ekibi, AOSB PDO ve ATU TTO hakkında bilgilendirmede bulunarak, KOSGEB Temsilciliği olarak verilen hizmetleri anlattılar. Proje Destek Ofisi ekibine burada KOSGEB yetkilileri tarafından TEKMER (Teknoloji Merkezi) Desteği kapsamında sunum yapılarak bilgi verildi.

Toplantı, AOSB firmalarının KOSGEB süreçlerinin daha etkin ilerlemesi adına oldukça verimli geçti.

Ticaret Bakanlığı da ziyaret edildi

Ticaret Bakanlığı'na gerçekleştirilen ziyarette ise, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir ile görüşüldü. Burada da, AOSB PDO ve ATU TTO tanıtımı sunularak, yapılan ve yapılması planlanan projeler anlatıldı. Ekip, AOSB firmalarının Ticaret Bakanlığı Desteklerinden faydalanma oranının artması konusunda Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir ile istişarede bulundu.

Ekip, AOSB'de kurulacak Kuluçka Merkezi'nin dijital altyapısı ile, oluşabilecek sponsorluk ve iş birliği konuları hakkında istişarede bulunmak üzere HUAWEI ICT Akademi Müdürü Kübra Harput'u ziyaret etti. AOSB PDO ve ATÜ TTO ortaklığında yürütülen projeler hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda yapılması düşünülen iş birliği ve mentorlük konularında gerekli altyapı ve istişarelerin protokole dökülmesi konusunda karar alındı.

TUBİTAK-TEYDEB kurumuna yapılan ziyarette ise, TEYDEB Başkanı Mehmet Aslan, Başkan Yrd. Hasan Selçuk Selek, TEMEG Koordinatörü Alp Eren Yurtseven ve Vildan Ülgen ile toplantı gerçekleştirildi. Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, burada yaptığı sunumda, ATÜ TTO ve AOSB PDO'yu TEYDEB Başkanı'na sunarak oluşumlardaki tüm süreçler konusunda bilgi verdi.

Toplantıda, TUBİTAK 1702 ve TUBİTAK 1707 projeleri kapsamında AOSB çalışanları ve AOSB firmalarına detaylı eğitim verilmesi kararlaştırılarak, eğitim takvimi oluşturuldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ar-Ge ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gerçekleştirilen ziyarette, Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin danışmanı Ali Can Toksoy ile görüşen ekip, AOSB Kümelenme çalışmaları, yeşil mutabakat pilot çalışmaları ve Ar-Ge ve Tasarım Merkezi (AGTM) çalışmaları konusunda bilgilendirmeler yaptı.

AOSB'nin enerji çalışmaları anlatıldı

Proje Destek Ofisi ve ATU TTO ekibi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yapılan ziyarette, EVÇED Daire Başkanı Abdullah Buğrahan Karaveli ile görüştü. Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, burada AOSB PDO'nun Enerji kapsamında yaptığı faaliyetler ile AOSB'nin firmalarına yaptığı ölçüm faaliyetleri konusunda detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

EVÇED Daire Başkanı Karaveli, yapılan çalışmalar hakkında teşekkürlerini sunarak EVÇED olarak her zaman bu süreçte iş birliği ile hareket edeceklerini belirtti.

Ekip, son ziyaretini ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'a gerçekleştirdi. Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan ile makamında yapılan görüşmede, Doç. Dr. Demirdelen, AOSB tarafından bugüne kadar yapılan tüm hizmetler, AOSB ve ATÜ TTO iş birliği, Yeşil Mutabakat Çalıştayı, Proje Destek Ofisi Enerji Yönetim Birimi, Proje Yarışması, TEVMOT gibi çalışmalar konusunda detaylı bilgi verdi.

Yapılan projelerin çıktıları da Abdullah Tancan'a sunularak, hedeflenen AOSB PDO-ATÜ TTO faaliyetleri konusunda gerekli bilgi paylaşımı ve istişarelerde bulunuldu.

Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, Ankara ziyaretine ilişkin yaptığı değerlendirmede, görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirterek, amaçlarının AOSB'deki firmalara daha fazla destek sağlamak ve üniversite -sanayi iş birliğini daha yüksek noktalara taşımak olduğunu sözlerine ekledi. - ADANA

AOSB Proje Destek Ofisi'nden Ankara'daki kurum ve kuruluşlara ziyaret
AOSB Proje Destek Ofisi'nden Ankara'daki kurum ve kuruluşlara ziyaret
AOSB Proje Destek Ofisi'nden Ankara'daki kurum ve kuruluşlara ziyaret
AOSB Proje Destek Ofisi'nden Ankara'daki kurum ve kuruluşlara ziyaret
AOSB Proje Destek Ofisi'nden Ankara'daki kurum ve kuruluşlara ziyaret
AOSB Proje Destek Ofisi'nden Ankara'daki kurum ve kuruluşlara ziyaret

Organize Sanayi Bölgesi, Yevgeniy Ziniçev, Ankara, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AOSB Proje Destek Ofisi'nden Ankara'daki kurum ve kuruluşlara ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AOSB Proje Destek Ofisi'nden Ankara'daki kurum ve kuruluşlara ziyaret - Son Dakika
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