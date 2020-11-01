AOSB'ye "Sıfır Atık Belgesi"

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek, "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

İsrafın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesine sahip olan Adana OSB, bu hassasiyetini belge ile taçlandırdı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AOSB'nin Türkiye'nin en yeşil ve çevreci OSB'lerinden birisi olduğuna ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017'de başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin önemine dikkati çekerek, "Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakma amacına hizmet eden bu projede yer almış olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Akpınar, AOSB Bölge Müdürlüğü olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan tüm kriterleri yerine getirdiklerini ve bu kapsamda denetimde bulunan Adana Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, 2 bölgede "Sıfır Atık" belgesi almaya hak kazandıklarını söyledi.

AOSB Bölge Müdürlüğü ve Atıksu Arıtma Tesisleri olarak alınan "Sıfır Atık" belgelerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Akpınar, "Bu belgeyi alabilmek için bakanlığımızın tüm kriterlerini harfiyen yerine getirdik. Atık sistemi kurmanın yanı sıra personel eğitimlerini de gerçekleştirdik. Bu belgeyi almamızda emeği geçen tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum" dedi. - ADANA