AP, AB'de "altın pasaport" uygulanmasının yasaklanmasını istedi - Son Dakika
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AP, AB'de "altın pasaport" uygulanmasının yasaklanmasını istedi

09.03.2022 22:36
AP, AB'de "altın pasaport" uygulanmasının yasaklanmasını istedi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, "altın pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yasaklanmasını talep eden raporu kabul etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, "altın pasaport" olarak bilinen yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yasaklanmasını talep eden raporu kabul etti.

Rapor, 12'ye karşı 595 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. Raporun yasal süreç başlatacak olması nedeniyle AB Komisyonunun altın pasaport uygulamasıyla ilgili yeni bir yasal düzenleme teklifi hazırlaması gerekiyor.

Raporda altın pasaportlara etik, yasal ve ekonomik açıdan itiraz edildiği, uygulamanın AB güvenliğine tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

Milletvekilleri, oylamadan önceki konuşmalarında "AB vatandaşlığının satılamayacağını" belirterek son haftalarda Rus oligarklara getirilen yaptırımları hatırlattı. Milletvekilleri, Rus vatandaşlarının acilen yatırım karşılığı vatandaşlık veya oturum izni uygulamalarının dışında tutulmasını talep etti.

Kabul edilen metinde yatırım karşılığı oturum izni verilmesini sağlayan ve "altın vize" olarak bilinen uygulamaya da AB genelinde düzenleme getirilmesi gerektiği belirtildi.

Altın vizenin daha sıkı kontrollerden sonra verilmesi talep edilen raporda para aklama, yolsuzluk, vergi kaçakçılığı gibi suçlarla daha iyi mücadele edilmesi istendi.

AB içinde Bulgaristan, Kıbrıs Rum kesimi ve Malta'nın "altın pasaport", 12 ülkenin ise farklı koşullarda yatırım karşılığı oturum izni" uygulaması bulunuyordu.

Bulgaristan, şubatta yaklaşık 9 yıldır devam eden "altın pasaport" uygulamasına son vermişti. Kıbrıs Rum kesimi ise şu anda sadece Kasım 2020 öncesinde yapılan başvuruları değerlendiriyor.

AB içinde 2011 ile 2019 arasında 130 bin kişinin bu iki uygulamadan faydalandığı, bu ülkelerin 21,8 milyar avro elde ettiği belirtiliyor.

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Avrupa Birliği, Pasaport, Yatırım, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AP, AB'de 'altın pasaport' uygulanmasının yasaklanmasını istedi - Son Dakika


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