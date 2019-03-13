Son Dakika Haberleri: AP anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor

AP anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor

33 dakika önce

AP, anlaşmasız Brexit'e hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yönelik bazı tedbirleri onayladı.

AP anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor, System.String[]
AP, anlaşmasız Brexit'e hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yönelik bazı tedbirleri onayladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:50 

Balıkçılık, Ekonomi
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