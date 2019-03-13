AP anlaşmasız Brexit'e hazırlanıyor
33 dakika önce
AP, anlaşmasız Brexit'e hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yönelik bazı tedbirleri onayladı.
AP, anlaşmasız Brexit'e hazırlık kapsamında seyahat, ulaşım, sosyal güvenlik, eğitim ve balıkçılık alanlarına yönelik bazı tedbirleri onayladı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:50
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