AP, ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin dokunulmazlığının kaldırılmasını inceliyor - Son Dakika
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AP, ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin dokunulmazlığının kaldırılmasını inceliyor

6 saat önce

İspanya'nın, Avrupa Parlamentosundaki (AP) ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin siyasi dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemesinin ardından, parlamento konuyla ilgili inceleme başlattı.

AP, ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin dokunulmazlığının kaldırılmasını inceliyor, System.String[]

İspanya'nın, Avrupa Parlamentosundaki (AP) ayrılıkçı Katalan siyasetçilerin siyasi dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemesinin ardından, parlamento konuyla ilgili inceleme başlattı.

AP Başkan Yardımcısı Ewa Bozena Kopacz, Fransa'nın Strazburg kentinde süren Genel Kurul kapsamında yaptığı açıklamada, "İspanyol yetkililer, Carles Puigdemont ve Toni Comin hakkında yasal sürecin devam edebilmesi için dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep etti. Bu talebi Yasal İşler Komitesi'ne ilettik, inceleme yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kopacz, sürecin haftalar ya da aylar sürebileceğine işaret etti.

İspanya Yüksek Mahkeme Savcısı Pablo Llarena, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümet Üyesi Antoni Comin hakkındaki "Avrupa tutuklama emrinin" devamlılığını açıklayıp AP'den bu iki parlamenterin dokunulmazlıklarını kaldırmasını talep etmişti.

Avrupa Adalet Divanının geçen yıl 19 Aralık'ta aldığı, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) lideri, tutuklu siyasetçi Oriol Junqueras'ın siyasi dokunulmazlığını tanıma kararı, Belçika'ya kaçan Puigdemont ve Comin'in de kaderini değiştirmişti.

AP, Puigdemont ve Comin'in Avrupa parlamenterliğini tanımış, Belçika adaleti de AP'den karşı yönde bir karar çıkmadıkça bu iki Katalan siyasetçi hakkındaki Avrupa tutuklama emrini askıya aldığını açıklamıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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