AP Başkanı Metsola, Kiev'de Ukrayna'ya destek mesajı verdi - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giderek bu ülkeye desteklerinin süreceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra Kiev'e giden ilk Avrupa Birliği (AB) kurumu başkanı olan Metsola, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk ile görüştü.

Metsola, Stefançuk ile birlikte yaptığı açıklamada, "Bu gayrimeşru ve nedensiz savaş bittiğinde şehirlerinizi yeniden inşa etmenize yardım edeceğiz." dedi.

Ukrayna'ya mali, askeri ve insani yardımlarının artarak süreceğini ileten Metsola, "Ülkeden kaçmak zorunda kalan ailelerinize evlerine güvenle dönebilecekleri güne kadar bakmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Metsola, dün gece geç saatlerde sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, bir trenin önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak Kiev'i ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Roberta Metsola'nın ziyaretiyle ilgili detaylar güvenlik nedeniyle gizli tutulmuştu.