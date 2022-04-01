AP Başkanı Metsola, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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AP Başkanı Metsola, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

01.04.2022 23:43
AP Başkanı Metsola, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya giderek başkent Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya giderek başkent Kiev'de Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Savaşın başlamasından sonra Kiev'i ziyaret eden ilk AB kurumu başkanı olan Metsola, Zelenskiy ile görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Metsola, Zelenskiy ile fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Cesaret, güç, kararlılık. Kiev'de Zelenskiy ile birlikteyim. Zafer Ukrayna'nın." ifadesini kullandı.

Roberta Metsola, gün içinde ayrıca Ukrayna Meclisini de ziyaret ederek burada konuşma yaptı. AP'nin gazetecilerle paylaştığı konuşma metnine göre, Metsola Ukraynalılara üç konuda söz verdi.

Metsola, Rusya'ya AB yaptırımlarının devam edeceğini, AB üyeliğine adaylık başvurusu yapan Ukrayna'nın AB sürecini destekleyeceklerini ve AB ülkelerine kaçmak zorunda kalan Ukraynalılara evlerine dönecekleri güne kadar yardımları sürdüreceklerini söyledi.

Ayrıca Rusya'dan enerji satın almayı kesmeleri gerektiğini vurgulayan Metsola, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini dile getirdi.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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