AP Başkanı Sassoli: "Güven kazanmak ve sürdürmek için birlik ve şeffaflığa ihtiyaç var" - Son Dakika

AP Başkanı Sassoli: "Güven kazanmak ve sürdürmek için birlik ve şeffaflığa ihtiyaç var"

25.03.2021 19:54
AP Başkanı Sassoli:

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bir araya geldiği ve korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşılar ile Türkiye ve ABD ile ilişkiler gibi hususların ele alınacağı AB Liderler Zirvesi'nde konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, "Güven kazanmak ve sürdürmek için birlik...

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin bir araya geldiği ve korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşılar ile Türkiye ve ABD ile ilişkiler gibi hususların ele alınacağı AB Liderler Zirvesi'nde konuşan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, "Güven kazanmak ve sürdürmek için birlik ve şeffaflığa ihtiyaç var" ve "Aşıların üretimini artırmalıyız" dedi.

AB üyesi ülkelerin liderlerinin katılımı ile düzenlenen AB Liderler Zirvesi başladı. Video konferans yoluyla gerçekleşen zirve sırasında konuşan Sassoli, Avrupa'nın da tüm dünya gibi korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde olduğunu ve demokrasinin güvene bağlı olduğunu belirterek, "Güven kazanmak ve sürdürmek için birlik ve şeffaflığa ihtiyaç vardır. Bu, kriz zamanlarında daha da doğrudur. Avrupa, dünyanın geri kalanı gibi, ciddi sosyal ve ekonomik sonuçları olan bir salgın yaşıyor" ifadelerini kullandı.

"Aşıların üretimini artırmalıyız"

Devam eden Covid-19 aşı uygulamasına da değinen ve aşı üretiminin ve dağıtımının artırılması gerektiğine dikkat çeken Sassoli, "Aşıların üretimini artırmalı ve bunların dağıtımını ve yönetimini hem AB içinde hem de dışında hızlandırmalıyız. Artık saf olamayız. Avrupa'yı ihracata yeşil ışık yakmadan önce karşılıklılık ve orantılılık ilkelerini uygulamanın zamanı geldi" dedi.

Aynı zamanda İtalya'da bulunan eksik aşılara değinen ve Avrupa'nın yapabileceğini göstermek adına bu çalışmaların deva etmesi içi çağrıda bulunan Sassoli, "İtalya'daki eksik aşı partilerini bulduğu için Komisyonu tebrik ediyor ve artık Avrupa'da ve COVAX programı için kullanılmasını umuyoruz. İvmeyi devam ettirelim ve dünyaya daha iyi ve daha demokratik bir Avrupa'nın neler yapabileceğini gösterelim" dedi.

"Çin Hükümeti, Avrupa Parlamentosunun 5 üyesine yaptırım uyguladı"

Çin hükümetinin AP üyelerine ve çeşitli AB organlarına uyguladığı son yaptırımlar hakkında konuşan Başkan Sassoli, "Otoriterliğe doğru artan eğilimden ve demokrasiyi istikrarsızlaştırmak adına atılan birçok adımdan endişeliyim. Bunlar ciddiye almamız gereken gelişmeler. Bağımsızlığımızı zayıflatmak için açık bir teklif ile kurtarma planımızı belirli yönlere doğru yönlendirmek için girişimlerde bulunuluyor. Bu haftanın başında Çin Hükümeti, demokratik görevlerini yerine getirirken görüşlerini ifade ettikleri için Avrupa Parlamentosunun beş üyesine, İnsan Hakları Alt Komitemize ve Siyasi ve Güvenlik Komitesi'ne yaptırım uyguladı" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında AP'nin, düzenlenen ticari görüşmelerde insan hakları ve temel özgürlüklerinin geri plana atılmaması adına özen göstereceğini kaydeden Sassoli, "Yakında AB-Çin Kapsamlı Yatırım Anlaşmasını tartışacağız. Parlamento, her zaman olduğu gibi serbest ticaretin zorunluluklarının, insan hakları ve temel özgürlüklerden daha ağır basmamasını sağlamak için büyük özen gösterecektir" dedi.

"Avrupa ile ABD arasında güçlü bir ilişkiyi yeniden inşa etme ihtiyacının farkındayız"

Başkan Sassoli, AB ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekerek, iki taraf arasında güçlü bir ilişkiye ihtiyaç olduğunu aktardı. Sassoli konuşmasında, "Avrupa ile ABD arasında güçlü bir ilişkiyi yeniden inşa etme ihtiyacının farkında olduğumuzdan, bu akşam Başkan Biden'ın tutumunu duymak ilginç olacak. AB ile Washington'daki yeni yönetim arasında yenilenen işbirliği, küresel liderliğimizi hızlandırmaya yardımcı olacaktır. Toplumumuzun çıkarları açısından bunun ne kadar gerekli olduğunun farkındayız" ifadelerine yer verdi.

Zirve'de, AB'nin Türkiye ile ilişkisi, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Kıbrıs sorunu, Türkiye ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Doğu Akdeniz'in konuşulması bekleniyor. Zirvede ayrıca, Türkiye, Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin finansmanının devam etmesi için finansal bir plan ve diplomatik görüşmelerin artırılması gibi konuların da ele alınacağı belirtildi.

Biden da zirveye katılacak

Biden da zirveye video konferans yöntemiyle katılarak AB liderleri ile görüşecek. Beyaz Saray, Biden'ın zirvede ABD-AB ilişkilerini, salgınla mücadele, iklim değişikliği, Çin ve Rusya konularını ele alacağını açıkladı. - BRÜKSEL

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği, Koronavirüs, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AP Başkanı Sassoli: 'Güven kazanmak ve sürdürmek için birlik ve şeffaflığa ihtiyaç var' - Son Dakika


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