AP Başkanı Sassoli, Kuzey Makedonya'da

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli, Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelere başlaması gerektiğine inandıklarını belirterek, "Bir yenilgiyle değil, bir yavaşlamayla karşı karşıyayız." dedi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi'nin daveti üzerine ülkeye resmi ziyarette bulunan Sassoli ile Başbakan Zoran Zaev, yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Sassoli, Avrupa'daki tüm kurumların Kuzey Makedonya'nın AB ile müzakerelere başlaması gerektiğine inandığını belirterek, "Bir yenilgiyle değil, bir yavaşlamayla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

AB üyesi bazı ülkelerin bu konudaki tutumlarının anlayışla karşılanması gerektiğine vurgu yapan Sassoli, üye ülkelerden bazılarının tutumlarını yeniden gözden geçirmeye başladığını söyledi.

Sassoli, müzakerelerin başlayacağına inandıklarını ve birkaç ay içinde olumlu sonuç beklediklerini vurguladı.

Sassoli, "Bu belki de Kuzey Makedonya'daki kurumların başka reformlara başlamalarını ve durmamalarını sağlayacak. Ortak bir geleceğimiz var, ortak bir ufkumuz var." diye konuştu.

Başbakan Zaev de Kuzey Makedonya ile Arnavutluk'un AB ile müzakerelerinin başlatılmasının talep edildiği kararın AP'de onaylanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Üyelik müzakerelerinin getireceği yapısal ve sistematik baskılar olmadan bu yönde devam etmenin zor olduğunu söyleyen Zaev, başka bir seçeneğin de olmadığını belirtti.

İki günlük Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Meclis Başkanı Caferi ve siyasi parti başkanları ile de görüşecek olan Sassoli'nin, Kuzey Makedonya Meclisine de hitap etmesi bekleniyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 17 Ekim'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde, Fransa'nın karşı çıkması nedeniyle Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile katılım müzakerelerine başlanması kararı alınamamıştı.

AB liderlerinin, aralık ayındaki zirvede konuyu yeniden ele alması bekleniyor.