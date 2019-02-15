AP Biber Gazını Kınadı

STRAZBURG'da bir araya gelen Avrupa
Parlamentosu Genel Kurulunda birkaç siyasi grubun teklifi üzerine hazırlanan, polisin gösterilerde biber gazının da olduğu savunma silahlarının kullanımını kınayan karar tasarısı oylandı. Tasarı, Genel Kurul'da 78'e karşı 438 'evet' oyuyla kabul edilirken, 87 parlamenter 'çekimser' kaldı.
ORANTISIZ GÜCE DİKKAT
Polisin barışçıl gösterilerde eylemcilere sert müdahalesi ve orantısız güç kullanımını kınayan kararda, polisin dikkatli olması istendi. Oylamadan önce konuşan Fransız milletvekilli Yannick Jadot, polisin sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasına tepki göstererek, sadece Fransa
, Polonya
ve Yunanistan
'da çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan biber gazının sınırsız biçimde kullanıldığını söyledi.
'OTORİTELEŞMEDEN KORKUYORUM'
Boyun Eğmeyen Fransa Haraketi'nden milletvekili Younous Omarjee de, "Ülkem için endişeliyim, Fransa'daki özgürlükler için ve (Fransa) Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
'un otoriterleşmesinden endişeleniyorum" diye konuştu. Fransa'da polisin sarı yeleklilerin gösterilerinde kullandığı biber gazı, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Ülke danıştayı, Fransa'nın en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu (CGT) ve İnsan Hakları Liginin (LDH), polisin, sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı kullanmasını yasaklama talebini reddetmişti.
14 GÖSTERİCİ GÖZÜNÜ KAYBETMİŞTİ
Fransız hükümeti, protestolarda kamu düzenini sağlamak için polisin biber gazı kullanması gerektiğini savunuyor. Avrupa Konseyi
İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, gösterilerde çok fazla kişinin yaralanmasına neden olan biber gazı kullanımından endişe duyduğunu vurgulamıştı. Liberation gazetesi, 17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemlerinde biber gazı nedeniyle 69 göstericinin yaralandığını, 14 göstericinin gözünü kaybettiğini belirtmişti. Çok sayıda siyasetçi ve insan hakları savunucusu da sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin biber gazı kullanmasına tepki göstermişti.