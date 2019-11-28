Son Dakika Haberleri: AP, BM zirvesi öncesi küresel ısınma konusunda 'acil durum' ilan edecek
Son Dakika Dünya AP, BM zirvesi öncesi küresel ısınma konusunda 'acil durum' ilan edecek - Son Dakika Dünya

AP, BM zirvesi öncesi küresel ısınma konusunda 'acil durum' ilan edecek

7 saat önce

Avrupa Parlamentosu (AP), Madrid’de gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesi, küresel ısınma konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla bugün bir bildiriyi oylayacak.

AP, BM zirvesi öncesi küresel ısınma konusunda 'acil durum' ilan edecek, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP), Madrid'de gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesi, küresel ısınma konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla hazırlanan bir bildiriyi bugün oylayacak.


Genel kurulda oylanacak olan "iklim acil durumu" konulu bildiriye bütün siyasi grupların destek vermesi bekleniyor.

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Birleşmiş Milletler, Avrupa, Madrid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:11 
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