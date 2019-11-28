Son Dakika › Dünya › AP, BM zirvesi öncesi küresel ısınma konusunda 'acil durum' ilan edecek - Son Dakika Dünya
AP, BM zirvesi öncesi küresel ısınma konusunda 'acil durum' ilan edecek
7 saat önce
Avrupa Parlamentosu (AP), Madrid’de gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesi, küresel ısınma konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla bugün bir bildiriyi oylayacak.
Avrupa Parlamentosu (AP), Madrid'de gelecek hafta düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı öncesi, küresel ısınma konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla hazırlanan bir bildiriyi bugün oylayacak.
Genel kurulda oylanacak olan "iklim acil durumu" konulu bildiriye bütün siyasi grupların destek vermesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:11
Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister Trabzonspor'da gençlik aşısı! Yaş ortalaması dikkat çekti Instagram çöktü! Keşfet çalışmıyor, akış yenilenmiyor Beşiktaş, Slovan Bratislava'yı konuk edecek! İlk 11'ler belli oldu