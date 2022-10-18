AP, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e dahil edilmesini istedi - Son Dakika
Üye Girişi

AP, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e dahil edilmesini istedi

18.10.2022 14:22
AP, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e dahil edilmesini istedi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Romanya ve Bulgaristan'ın Avrupa'daki vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e dahil edilmesini talep etti.

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Romanya ve Bulgaristan'ın Avrupa'daki vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e dahil edilmesini talep etti.

AP Genel Kurulunun Strazburg'daki oturumunda, Romanya ve Bulgaristan'ın Şengen bölgesine alınmasıyla ilgili karar tasarısı 49'a karşı 547 oyla kabul edildi.

Kabul gören tasarıda, iki ülkenin 2022 sonuna kadar Şengen'e katılması için AB Konseyinin acilen karar alması istendi. Bu yönde karar alınması halinde Avrupa'nın iç sınırlarında iki ülke vatandaşları için uygulanan sınır kontrollerinin kaldırılabileceği hatırlatıldı ve bu kontrollerin "ayrımcılığa" yol açtığı ifade edildi.

AP milletvekilleri, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdiğini belirterek AB ülkelerinin henüz iki ülkeyi Şengen bölgesine davet etme yönünde karar vermemesini eleştirdi, bunun Avrupa Tek Pazarına zarar verdiğini savundu.

AB'nin 27 üyesinden Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve İrlanda Şengen bölgesinde bulunmuyor. AB üyesi olmamasına karşın İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn ise Şengen içinde yer alıyor.

AP milletvekilleri, 2018, 2020 ve 2021'de de Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e dahil edilmesini talep eden karar tasarıları kabul etmişti.

Bir ülkenin vizesiz seyahat bölgesi Şengen'e girebilmesi için AB ülkelerinin oy birliğiyle karar alması gerekiyor.

YORUMLAR
500
AB, gaz borsalarına müdahaleye hazırlanıyor AB, gaz borsalarına müdahaleye hazırlanıyor Bulgaristan, Ermenistan'ın reformlarına ve AB ile ilişkilerine destek verdi Bulgaristan, Ermenistan'ın reformlarına ve AB ile ilişkilerine destek verdi AB Sırbistan'ın düzensiz göçü engellemesini bekliyor AB Sırbistan'ın düzensiz göçü engellemesini bekliyor
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Bulgaristan, Romanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AP, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e dahil edilmesini istedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 20:50:10. #1.13#
SON DAKİKA: AP, Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e dahil edilmesini istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement