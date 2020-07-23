AP, bütçe için daha fazla kaynak talep etti - Son Dakika

AP, bütçe için daha fazla kaynak talep etti

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) gelecekteki bütçesinde iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılması çağrısında bulundu.

AP, bütçe için daha fazla kaynak talep etti, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) gelecekteki bütçesinde iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılması çağrısında bulundu.

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurul oturumunda, AB liderlerinin üzerinde uzlaştığı kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesini belirleyecek "Çok Yıllı Mali Çerçeve" ele alındı.

Genel Kurulda gelecekteki bütçede çeşitli değişiklikler yapılmasına ilişkin ilke kararı 465 "evet", 150 "hayır" ve 67 "çekimser" oyla kabul edildi.

Kararda, AB liderlerinin uzlaştığı bütçede yapılan özellikle iklim koruma, dijital dönüşüm, sağlık, gençlik, kültür, araştırma ve göç alanlarındaki kesintilerin kabul edilemeyeceği belirtildi.

Parlamentonun bütçe konusunda yetersiz bir anlaşmayı "reddedeceğine" dikkat çekilen kararda, AB Konseyi ile AP arasında yapılacak bütçe müzakerelerinde öncelikli alanlara daha fazla kaynak ayrılması talep edildi.

Kararda, AB'nin gelecekteki bütçe için gelir kaynaklarını artırması gerektiği de belirtildi.

Bu aşamadan sonra AP ve AB Konseyi arasında bütçe müzakereleri yapılacak.

AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyor.

Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 08:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AP, bütçe için daha fazla kaynak talep etti - Son Dakika Ekonomi
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