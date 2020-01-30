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AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda
6 saat önce
Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması göz yaşları içinde onaylandı.
Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması göz yaşları içinde onaylandı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:03
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