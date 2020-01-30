AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda - Son Dakika
Son Dakika Dünya AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda - Son Dakika Dünya

AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda

6 saat önce

Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması göz yaşları içinde onaylandı.

Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması göz yaşları içinde onaylandı. View on euronews

AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda

Avrupa Birliği, İngiltere, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:03 
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