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AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda
14 dakika önce
Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması göz yaşları içinde onaylandı.
Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin Birlikten ayrılık koşullarını düzenleyen Brexit Anlaşması'nı göz yaşları içinde onayladı.
Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması, 49 'hayır' oyuna karşın 621 'evet' oyuyla kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:04
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