AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda - Son Dakika
Son Dakika Dünya AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda - Son Dakika Dünya

AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda

14 dakika önce

Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması göz yaşları içinde onaylandı.

AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP), İngiltere'nin Birlikten ayrılık koşullarını düzenleyen Brexit Anlaşması'nı göz yaşları içinde onayladı.


Brüksel'deki AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada, İngiltere'nin yaklaşık yarım asırlık AB üyeliğini sonlandıracak Brexit Anlaşması, 49 'hayır' oyuna karşın 621 'evet' oyuyla kabul edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, İngiltere, Brüksel, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa Parlamentosu'ndaki Brexit mesaisine çoraplar damga vurdu!
Manchester City, Manchester United'a 1-0 yenilmesine rağmen Lig Kupası'nda finale çıktı Tüm dünya diken üstünde! Ölümcül koronavirüs 3 ülkeye daha sıçradı Irkçı Yunan milletvekilinden skandal hareket: Türk bayrağını yırttı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 14:19:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AP'de duygusal Brexit oturumu: İngiliz vekillere göz yaşları ve 'Bu sadece hoşçakal' şarkısıyla veda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]