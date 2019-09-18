Son Dakika Haberleri: AP'de Keşmir sorunu görüşüldü
Son Dakika Güncel Haber

AP'de Keşmir sorunu görüşüldü

44 dakika önce

Avrupa Parlamentosu (AP) Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini bildirdi.

AP'de Keşmir sorunu görüşüldü, System.String[]

Avrupa Parlamentosu (AP) Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Strazburg'daki AP Genel Kurulu'nda Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir sorunu uzun süre aradan sonra yeniden gündeme geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Finlandiya'nın AB Bakanı Tytti Tuppurainen Keşmir oturumunda yaptığı konuşmada bölgede yeni bir gerginlikten kaçınılması gerektiğini söyledi.

Pakistan ve Hindistan'a barışçıl ve siyasi bir çözüm bulmaları çağrısında bulunan Tuppurainen, bölgedeki istikrarsızlığın sonlandırılmasının tek yolunun bu olduğunu kaydetti.

Tuppurainen, "Bölgede tüm temel hizmetlere ulaşımın yanı sıra, seyahat ve iletişim özgürlüğü yeniden tesis edilmeli. AB, durumu yakından takip etmeye devam edecek." diye konuştu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, iletişim hatlarını kesmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

ABD Başkanı Trump, Pakistan Başbakanı İmran HanBeyaz Saray'da kabulünde Keşmir konusunda iki ülke arasında arabulucu olabileceğini söylemiş ancak sonrasında herhangi bir somut adım atmamıştı.

Avrupa Birliği, Hindistan, Pakistan, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lyon, Zenit ile yenişemedi!
İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AB ile Vize Serbestisi Diyaloğu Süreci" genelgesi UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı Sevilla

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 12:59:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AP'de Keşmir sorunu görüşüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]