AP'de Türkiye'ye Suriye tepkisi: İtalyan vekil çikolata kutusunu yere fırlattı
41 dakika önce
AP'de aşırı sağcı vekilden Türkiye'ye Suriye tepkisi
Avrupa Parlamentosu'nun aşırı sağcı İtalyan üyesi Angelo Ciocca, Türk parlamenterlerin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'nin Suriye operasyonuna tepki gösterdi.
İtalya'da aşırı sağcı parti politikacı Matteo Salvini'nin partisinden olan Angelo Ciocca AB ve göçmen karşıtı eylemleriyle biliniyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:28
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