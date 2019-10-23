Son Dakika Haberleri: AP'de Türkiye'ye Suriye tepkisi: İtalyan vekil çikolata kutusunu yere fırlattı
Son Dakika Dünya AP'de Türkiye'ye Suriye tepkisi: İtalyan vekil çikolata kutusunu yere fırlattı

AP'de Türkiye'ye Suriye tepkisi: İtalyan vekil çikolata kutusunu yere fırlattı

41 dakika önce

AP'de aşırı sağcı vekilden Türkiye'ye Suriye tepkisi

AP'de Türkiye'ye Suriye tepkisi: İtalyan vekil çikolata kutusunu yere fırlattı, System.String[]

Avrupa Parlamentosu'nun aşırı sağcı İtalyan üyesi Angelo Ciocca, Türk parlamenterlerin getirdiği çikolata kutusunu yere fırlatarak Türkiye'nin Suriye operasyonuna tepki gösterdi.


İtalya'da aşırı sağcı parti politikacı Matteo Salvini'nin partisinden olan Angelo Ciocca AB ve göçmen karşıtı eylemleriyle biliniyor.

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Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:28 
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