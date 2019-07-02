AP'de yeni dönem Brexitçilerin protestosuyla başladı
1 saat önce
AP'nin yeni dönemi, İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:02
AP'nin yeni dönemi, İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa
marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.
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