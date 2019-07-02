Son Dakika Haberleri: AP'de yeni dönem Brexitçilerin protestosuyla başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

AP'de yeni dönem Brexitçilerin protestosuyla başladı

1 saat önce

AP'nin yeni dönemi, İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.

AP'de yeni dönem Brexitçilerin protestosuyla başladı, System.String[]
AP'nin yeni dönemi, İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:02 
Avrupa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brexit yanlıları Avrupa Parlamentosu'nda çalınan marşa sırt döndü Fiyatı dip yapan karpuz tarlada kaldı Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı Yine Erdoğan haberi, yine gaf! Haksever bir kez daha yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 16:05:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AP'de yeni dönem Brexitçilerin protestosuyla başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]