AP'de yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekili, evde bulunan paralardan eşini sorumlu tuttu - Son Dakika
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AP'de yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekili, evde bulunan paralardan eşini sorumlu tuttu

14.12.2022 13:23
AP'de yolsuzlukla suçlanan Yunan milletvekili, evde bulunan paralardan eşini sorumlu tuttu

Avrupa Parlamentosunun (AP) başkan yardımcısıyken yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında gözaltına alınan Eva Kaili'nin Yunanistan'daki avukatı, basına yansıyan fotoğraflardaki paraların sadece bir kısmının Kaili'nin evinde bulunduğunu belirterek, bu durumdan eşinin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Avrupa Parlamentosunun (AP) başkan yardımcısıyken yolsuzluk ve rüşvet iddiaları kapsamında gözaltına alınan Eva Kaili'nin Yunanistan'daki avukatı, basına yansıyan fotoğraflardaki paraların sadece bir kısmının Kaili'nin evinde bulunduğunu belirterek, bu durumdan eşinin sorumlu olduğunu ileri sürdü.

Yunanistan'da yayın yapan MEGA TV'ye konuşan avukat Mihalis Dimitrakopulos, polis tarafından çekilmiş ve Belçika basınına yansıyan balyalar halindeki nakit paralara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dimitrakopulos, dosyanın gizliliği nedeniyle ayrıntıları paylaşamayacağını vurgulayarak, fotoğraflarda paraların tam olarak kime ait olduğunun açık olmadığını savundu.

Belçika Federal Savcılığının yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde farklı noktalarda ele geçirdiği yüklü miktardaki para destelerinin, 9 farklı noktada yapılan arama sonucu bulunduğuna dikkati çeken Dimitrakopulos, fotoğraftaki paraların bir kısmının Kaili'nin evinde bulunduğunu kaydetti.

Dimitrakopulos, "Kaili'nin evinde bulunan paraların Kaili ile hiçbir ilgisi yoktur. Evinde eşi de vardı. Eşi, o paraların kime ait olduğuna ilişkin cevapları verecek tek kişidir." diye konuştu.

Kaili'nin babası Aleksandros Kaili'nin yanındaki bir valizde para bulunduğu bilgisinin doğru olduğunu aktaran Dimitrakopulos, bu paraların kendisine Kaili'nin aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Francesco Giorgi tarafından verildiğini öne sürdü.

Dimitrakopulos, " Katar'ın Kaili'ye rüşvet vermek için hiçbir sebebi yoktu." dedi.

Kaili'nin Katar'ı ziyaretinin AP Başkanı Roberta Metsola'nın bilgisi ve yönlendirmeleri dahilinde olduğunu savunan Dimitrakopulos, Kaili'nin Katar çıkarları için özel bir hizmeti olmadığını ileri sürdü.

Kaili'nin görevine son verilmişti

Fransa'nın Strazburg kentinde toplanan AP Genel Kurulunda dün yapılan oylamada, Kaili'nin başkan yardımcılığı görevinin elinden alınması 1'e karşı 625 milletvekilinin oyuyla kararlaştırılmıştı.

AP'nin 14 başkan yardımcısından biri olan Kaili hakkındaki karar hemen yürürlüğe girmişti.

Katar iddiaları reddetmişti

Basında çıkan haberlerde, Eva Kaili ve gözaltına alınan diğer kişilerin AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere Katar'dan rüşvet aldığı iddia edilmişti. Katar ise iddiaları reddetmişti.???????

Katar'ın Avrupa Birliği Misyonundan yapılan açıklamada, "Basında haberleri çıkan bazı kişilere yönelik suçlamalarla Katar'ın ilişkilendirilme çabalarının kesin bir dille reddedildiği" belirtilmiş, Katar devletinin birtakım iddialarla ilişkilendirildiği bu haberlerin asılsız olduğu ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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Yunanistan, Katar, Güncel, Son Dakika

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