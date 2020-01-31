AP'deki çirkin saldırıya Antalya'dan bayraklı tepki - Son Dakika

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'na çirkin saldırıda bulunan ırkçı Yunan Milletvekili Loannis Lagos'a bir tepki de Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla Antalya'daki tüm toplu ulaşım araçlarına Türk Bayrağı asıldı.



Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda sırasında Türk Bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Loannis Lagos'a tepkisini Antalya'da toplu ulaşım araçlarına Türk Bayrağı asarak gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla, 800 halk otobüsü ile ANTRAY ve nostalji tramvayları Türk bayrakları ile sefere çıktı. Toplu ulaşım araçlarının bayrakla donatması vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Başkan Muhittin Böcek, "Rengini şehitlerimizin kanından alan şanlı bayrağımızı yırtmak kimsenin haddi değildir. Yunan milletvekilini şiddetle kınıyor, şanlı bayrağımızla sonsuza kadar gurur duyacağımızı bir kez daha haykırıyorum" dedi.



Antalyalılar yapılan saldırıya tepki göstererek, toplu ulaşım araçlarının Türk Bayraklarıyla donatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Otobüs durağında araç bekleyen Mehmet Çilingir adlı vatandaş, "Yapılan saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Bayrak milli bir değerdir. Hangi ülkeye ait olursa olsun böyle bir şey yapılmaması gerekir. Antalya'da toplu ulaşım araçlarının Türk Bayrağı'yla sefer yapması gurur verici. Bizler de aynı şekilde işyerlerimizi bayraklarla donattık" diye konuştu.



Ulaşım esnafı Kenan Erdoğan da, "Bu dünyada bizim bayrağımıza dil uzatmak kimsenin haddi değil. Bayrağımızı otobüsümüze astık. Hatta otobüsü bayrakla kaplamayı düşünüyorum" dedi. - ANTALYA