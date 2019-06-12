Son Dakika Haberleri: AP'deki liberallerden isim değişikliği
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AP'deki liberallerden isim değişikliği

4 saat önce

Avrupa Parlamentosundaki Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE), adını "Avrupa'yı Yenile" olarak değiştirdiğini açıkladı.

AP'deki liberallerden isim değişikliği, System.String[]
Avrupa Parlamentosundaki Avrupa İçin Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE), adını "Avrupa'yı Yenile" olarak değiştirdiğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:43 
Avrupa, Ekonomi
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